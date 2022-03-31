Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Без промедления. В Госдуме потребовали лишить мандата оправдавшей пытки русских ...
"Это военное преступление": Жестокости бандеровцев изумился даже Bild
Никаких компромиссов с Россией быть не может: Зеленский выступил с новым обращен...
США открывают против России "второй фронт". Угроза серьёзна
Главная / Политика

Политолог: Судьба Крыма и Донбасса решена. Киев не знает, как об этом сказать

31 марта 2022, 03:30  •  82 • Политика
Политолог Гасанов считает, что Киев не может признать Крым российским из-за реакции избирателей. При этом судьба полуострова уже решилась.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены. Мол, произошло это на последних переговорах России и Украины. Сейчас же украинские власти обсуждают этот вопрос в кулуарах и решают, как поступить дальше.
По мнению политолога из РУДН Камрана Гасанова, Незалежная попросту боится ответственности перед своими избирателями, и не знает, как на весь мир сказать: "Крым стал российским".
"Но придётся. Лавров слов на ветер не бросает, поэтому есть большие основания полагать, что Зеленский примет все требования. Если это так, то уже в начале апреля будет подписано соглашение. Нюанс только: в каких границах Украина будет признавать ЛДНР", - написал Гасанов в своем телеграм-канале.
При этом сам президент Украины Зеленский уже выступил с очередным видеообращением, где заявил о неготовности Киева учитывать независимость ДНР и ЛНР и статус Крыма. "Мы ничего не отдадим. И будем бороться за каждый метр нашей земли, за каждого нашего человека", - сказал он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


82
Источник
Похожие новости
31 марта 2022, 00:00
Украинские офицеры отправились в Словакию за смертельным "подарком"
31 марта 2022, 00:00
Боевики превратили Харьков в концлагерь. Минобороны России рассказало о гуманитарной катастрофе
31 марта 2022, 01:45
Грядёт крупное сражение за Донбасс. Что говорят русские солдаты с места событий
31 марта 2022, 00:00
Цхинвал сегодня не уснёт: Как в Южной Осетии отмечают референдум о присоединении к России
31 марта 2022, 00:00
Оговорки Байдена довели до абсурда: Помощнику главы Пентагона придумали новое дело
31 марта 2022, 01:45
За Южную Осетию рады, но: В Абхазии оценили идею присоединения к России
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 марта 2022, 00:00
Украинские офицеры отправились в Словакию за смертельным "подарком"
31 марта 2022, 00:29
Зеленский дал интервью росс СМИ и рассказал правду
31 марта 2022, 00:00
Боевики превратили Харьков в концлагерь. Минобороны России рассказало о гуманитарной ...
31 марта 2022, 01:45
Грядёт крупное сражение за Донбасс. Что говорят русские солдаты с места событий
31 марта 2022, 00:00
Цхинвал сегодня не уснёт: Как в Южной Осетии отмечают референдум о присоединении к Ро...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 марта 2022, 03:25
Да это признание! США разрешили сделки в Крыму и Донбассе
24 марта 2022, 14:00
Провал ЦБ обернулся громкой отставкой: Набиуллина молчит - объясняться пришлось Лаврову
29 марта 2022, 07:45
Мэр Николаева цинично высмеял отчаянье горожан: "Мне это нравится!"
26 марта 2022, 22:35
Россия приняла решение идти до конца: На Западной Украине воздушная тревога
27 марта 2022, 19:35
Интервью с Зеленским? Журналисты в России указали на предателей
26 марта 2022, 23:10
Захвачен командный пункт ВСУ под Киевом: множество старших офицеров взято в плен
25 марта 2022, 01:05
Пострадаем первыми: До жителей Франции быстро дошёл замысел Путина о рублях за газ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.