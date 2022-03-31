Политолог: Судьба Крыма и Донбасса решена. Киев не знает, как об этом сказать

Политолог Гасанов считает, что Киев не может признать Крым российским из-за реакции избирателей. При этом судьба полуострова уже решилась.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены. Мол, произошло это на последних переговорах России и Украины. Сейчас же украинские власти обсуждают этот вопрос в кулуарах и решают, как поступить дальше.

По мнению политолога из РУДН Камрана Гасанова, Незалежная попросту боится ответственности перед своими избирателями, и не знает, как на весь мир сказать: "Крым стал российским".

"Но придётся. Лавров слов на ветер не бросает, поэтому есть большие основания полагать, что Зеленский примет все требования. Если это так, то уже в начале апреля будет подписано соглашение. Нюанс только: в каких границах Украина будет признавать ЛДНР", - написал Гасанов в своем телеграм-канале.

При этом сам президент Украины Зеленский уже выступил с очередным видеообращением, где заявил о неготовности Киева учитывать независимость ДНР и ЛНР и статус Крыма. "Мы ничего не отдадим. И будем бороться за каждый метр нашей земли, за каждого нашего человека", - сказал он.