Политолог: Страхи украинцев связаны с неадекватным управлением страной

По данным исследования группы «Рейтинг» 56% украинцев самой серьезной угрозой для своей страны считают массовую миграцию соотечественников за пределы этого независимого государства. В тройку самых серьезных беспокойств вошли также экономический кризис вкупе с обнищание народа, а также болезни с деградацией и вымиранием населения. Страх возможного конфликта с Россией занял четвертую позицию.

За комментарием «КП» обратилась к известному эксперту Ростиславу Ищенко.

- Три главных страха украинцев — массовый отъезд сограждан за границу, обнищание и страхи перед болезнями и экокатастрофами, - как вы полагаете, это отражает реальное положение дел в незалежной?

- Думаю, это реальные умонастроения. Почему больше всего людей беспокоит отъезд? Да потому, что если уедут почти все, кто может хоть что-то делать, — то что станет со страной и с немногими оставшимися? Если б не было почти катастрофической эмиграции в Россию и в несколько западных стран — это никого особо и не беспокоило.

- Эти три страха прямо связаны с продолжающимся общим падением уровня жизни у большинства украинцев?

- Страхи эти связаны, в первую очередь, с неадекватным управлением страной. Из чего и следует падение экономики, уровня жизни и бегство из страны. Люди обычно реагируют на то, что они видят непосредственно и чувствуют прямо.

- Был бы в реальности существовал рост экономики, о чем рапортуют украинские министры — люди бы из страны не уезжали на заработки?

- Это очевидно. Слова «кризис», или «стагнация», или «инфляция» — это, кажется, где-то далеко, из рассуждений экономистов, а отправившиеся под Варшаву или в Подмосковье дяди-тети и братья-сестры — это очень близко и понятно.

- 18 процентов дееспособного, экономически активного населения, или 3 миллиона и 200 тысяч работников, постоянно пребывающие за рубежом — не заниженные цифры?

- Полагаю, их больше, и значительно. По оценки различных украинских экспертов на Украине сейчас постоянно проживают около 25 миллионов человек. То есть за пределами ее длительно находятся около 17 миллионов. Понятно, что из этих 17 миллионов большая часть может возвращаться периодически в свои Полтаву с Житомир или Николаев с Черниговым. Но все равно за пределами Украины на регулярной основе пребывают более 10 миллионов ее граждан. Кто то уже получил вид на жительство или даже гражданство других стран — России, Польши, Италии.

- Около 14 миллиардов долларов перевели украинцы домой из-за рубежа — по данным Всемирного банка. Так они всех азиатских гастарбайтеров скоро обгонят по объемам денежных переводов?

- Эта сумма составляет около 10 процентов ВВП страны. Если говорить о сравнении с переводами граждан, например, Таджикистана на свою родину — так у них же там и гражданская война давно закончилась, и новые производства начали создаваться, и соглашения с Россией работают. Иная атмосфера освоения средств. Если Украины будет двигаться в том же направлении и теми же темпами, что и сейчас, то она докатится до того, что 90 процентов ее ВВП окажутся поступлениями из-за рубежа. Ну и еще - это ведь подсчеты Всемирного Банка. А там в ВВП могут включаться виртуальные деньги, когда реального прогресса нет. Когда покупаются и продаются фьючерсы. А реальные нефть газ и золото не покупаются. И не продаются.

- Квалифицированные кадры составляют большую часть трудовых мигрантов незалежной?

- Это естественно. Они быстрее получают нормально оплачиваемую работу. В обозримом будущем ситуация не изменится точно. Это правительство не собирается менять курс. А благотворитель, который завалил бы Украину деньгами, на горизонте не виден. Перспектива ближайших 4-5 лет мрачная.