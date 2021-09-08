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Политолог: США затягивают Россию и Китай в "афганский узел"
08 сентября 2021, 01:50 • 101 • Политика
США пытаются затянуть Россию и Китай в "афганский узел", вынуждая их распылять ресурсы.
Американские и европейские стратеги прекрасно понимали, что вывод солдат из Афганистана спровоцирует хаос и гуманитарную катастрофу . Об этом РИА ФАН заявил политолог Алексей Мухин.
В ООН утверждают, что в Афганистане заканчиваются запасы продовольствия и других необходимых товаров. А Международный валютный фонд (МВФ) заморозил финансовые активы страны.
Мухин считает, что на хаос изначально делали ставку в США и ЕС. Поэтому удивляться не стоит.
"Эта угроза появилась сразу же, как только Вашингтон заявил о том, что выводит войска из Афганистана", - пояснил эксперт.
Запад рассчитывает, что население Афганистана от голодной смерти бросятся спасать Россия, Китай и Пакистан. В итоге их затянет в "афганский узел", вынуждая тратить ценные ресурсы. Это якобы позволит Вашингтону занять выгодную позицию на мировой арене.
Как ранее заявил телеканалу "360"политолог Малек Дудаков, в Афганистане наблюдается усиление террористической активности.
Талибы* не смогут контролировать всю страну, и вялотекущая гражданская война будет продолжаться. В таких условиях террористам будет легче дышать.
Не исключено, что вскоре в Афганистане появятся и другие террористические группировки, о которых ещё не слышали. И винить в этом стоит президента США Джо Байдена, подчеркнул Дудаков.
* "Талибан" (талибы) - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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