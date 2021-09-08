Политолог: США затягивают Россию и Китай в "афганский узел"

США пытаются затянуть Россию и Китай в "афганский узел", вынуждая их распылять ресурсы.

Американские и европейские стратеги прекрасно понимали, что вывод солдат из Афганистана спровоцирует хаос и гуманитарную катастрофу . Об этом РИА ФАН заявил политолог Алексей Мухин.

В ООН утверждают, что в Афганистане заканчиваются запасы продовольствия и других необходимых товаров. А Международный валютный фонд (МВФ) заморозил финансовые активы страны.

Мухин считает, что на хаос изначально делали ставку в США и ЕС. Поэтому удивляться не стоит.

"Эта угроза появилась сразу же, как только Вашингтон заявил о том, что выводит войска из Афганистана", - пояснил эксперт.

Запад рассчитывает, что население Афганистана от голодной смерти бросятся спасать Россия, Китай и Пакистан. В итоге их затянет в "афганский узел", вынуждая тратить ценные ресурсы. Это якобы позволит Вашингтону занять выгодную позицию на мировой арене.

Как ранее заявил телеканалу "360"политолог Малек Дудаков, в Афганистане наблюдается усиление террористической активности.

Талибы* не смогут контролировать всю страну, и вялотекущая гражданская война будет продолжаться. В таких условиях террористам будет легче дышать.

Не исключено, что вскоре в Афганистане появятся и другие террористические группировки, о которых ещё не слышали. И винить в этом стоит президента США Джо Байдена, подчеркнул Дудаков.

* "Талибан" (талибы) - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.