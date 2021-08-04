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Политолог: США выставили против России голодную "гавкающую собачонку"
04 августа 2021, 09:20 • 177 • Политика
Политолог Олег Матвейчев, комментируя обращение от партии "Альянс патриотов Грузии" в адрес президента России Владимира Путина, заметил, что многие грузины выступают за хорошие отношения с Москвой, но "вынуждены молчать". Тем временем грузинские власти проводят русофобскую политику под присмотром США. Политолог при этом сравнил Тбилиси с "гавкающей собачонкой", которую не кормят, чтобы она злее была.
Напомним, ранее члены партии "Альянс патриотов Грузии" написали письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросили его содействия в организации "совместных медиа-, культурных и социальных проектов". Глава партии Ирма Инашвили уверена, что такой шаг поможет "пониманию того, что единственным правильным путём является построение по-настоящему открытых и добрых двусторонних отношений". При этом действующие грузинские власти в письме представлены как принявшие вассальную присягу США.
Политолог Олег Матвейчев в интервью РИА ФАН подтвердил, что большинство грузин как раз хотят хороших отношений с нашей страной, однако "все эти люди вынуждены молчать, поскольку такая точка зрения не поддерживается властями и в целом всем политическим классом". При этом за откровенной русофобией в Грузии весьма пристально, по словам эксперта, "наблюдает американское посольство".
Политолог довольно уничижительно высказался в этой связи об официальном Тбилиси, сравнив Грузию с "гавкающей собачонкой", которую, по сути, США натравили на Россию.
"Вашингтон использует Тбилиси в своих геополитических целях, превращая его в шавку, которая гавкает на Москву, - высказал свою точку зрения Матвейчев. - При этом американцы сознательно эту собачонку не кормят, чтобы она была злее и лаяла громче!"
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