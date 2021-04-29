Политолог: США никогда не откажутся от борьбы с Россией санкциями

США никогда не откажутся от борьбы с Россией санкциями, считает политолог Наталия Елисеева.

США никогда не откажутся от санкционной политики, направленной против России. Об этом сайту 360tv.ru заявила политолог Наталия Елисеева.

Санкции являются удобным инструментом давления, который есть в распоряжении у Вашингтона. Поэтому все заявления американцев о нормализации диалога между странами звучат абсурдно.

"Несмотря на то что США говорят о том, что не стремятся к эскалации отношений с Россией, на самом деле они делают для этого все", - пояснила эксперт.

План США раскрыл госсекретарь Энтони Блинкен. Вашингтон пытается вынудить Москву изменить своё поведение и стать полностью послушной Западу. Поэтому сложно представить, что положение дел изменится в ближайшем будущем.

Как ранее заявил ИА "Экономика сегодня" сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, при президенте Джо Байдене США выйдут на пик давления на Россию.

Он считает, что Белый дом не заинтересован в ведении обширного переговорного процесса с Кремлём. Это только доказывает принятие нового пакета санкций.

Американцы готовы работать с Россией только в представляющих для них интерес сферах. По остальным вопросам стороны договориться не смогут.

Согласно прогнозу эксперта, Вашингтон усилит экономическую и военно-политическую помощь Украине и продолжит проверять на прочность Россию на международной арене.