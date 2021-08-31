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Политолог спрогнозировал итог визита Зеленского в США

31 августа 2021, 11:25  •  189 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Расстроенный лидер может отправить в отставку весь кабмин, считает эксперт
Президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит обсудить на встрече с американским коллегой Джо Байденом Донбасс с "Северным потоком – 2", однако в Киев глава Незалежной привезет лишь новое домашнее задание по реформированию и борьбе с местным олигархатом. Соответствующее мнение выразил политолог, глава украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.
По мнению эксперта, Штаты вновь поручат Зеленскому выполнить "домашнее задание" по искоренению коррупции и олигархизации – последнюю задачу Золотарев конкретизировал, заявив, что речь идет об Игоре Коломойском. Белый дом, полагает эксперт, подозревает, что борьба с основателем "Приватбанка" является лишь имитацией. 
Политолог также заявил, что Вашингтон потребует дальнейшего реформирования в судебной системе и СБУ. В целом же украинский лидер может привезти домой ряд предложений по инвестициям – после встречи с Байденом Зеленский отправится в Калифорнию.
Ключевые темы переговоров – ситуация с Донбассом и "Северный поток – 2". Лидеры обсудят тему заморозки переговоров по "нормандскому формату" и работу контактной группы. Золотарев уверен, что на особые преобразования в стране рассчитывать после встречи точно не стоит. В лучшем случае претерпит изменения кадровая политика в украинском госаппарате, отмечает "Общественная служба новостей".
"Если Зеленский приедет расстроенным, то не исключены отставки. Если не полное переформатирование кабинета министров", – высказался эксперт.
Ранее в офисе Зеленского заявили, что ждут от США военной и финансовой помощи, эквивалентной вложениям Вашингтона в Афганистан.

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