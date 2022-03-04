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Политолог: Спецоперация России подтолкнет Зеленского к переговорам

04 марта 2022, 05:15  •  93 • Политика
Спецоперация ВС России подтолкнет президента Украины Владимира Зеленского к переговорам, считает политолог Юрий Светов.
Президент Украины Владимир Зеленский и его команда привыкли считать себя правыми во всем, что доказывает их поведение. Об этом телеканалу "360" заявил политолог Юрий Светов.
По мнению эксперта, спецоперация на территории Украине является эффективным способом подтолкнуть Киев к реальным переговорам. Иначе украинская сторона будет уклоняться от диалога.
"Посмотрите тон высказываний советников Зеленского. Они говорят так, как будто бы на их стороне правда, на их стороне перевес в этих операциях", - указал Светов.
Как считает депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов, переговоры между Россией и Украиной закончатся не всем, ибо Киев не примет ультиматумов. Поэтому Москве необходимо идти до конца.
"Язву нельзя оставлять, наполовину вырезав. Или, что называется, - раковую опухоль, их удаляют полностью, а потом ещё долго обрабатывают остальные клетки организма", - цитирует слова парламентария News.ru.
А политолог Владимир Джаралла считает, что спецоперация ВС России на территории Украины завершится приблизительно через неделю.
"Сейчас, как признают все, мы находимся в высшей точке самого противостояния. Думаю, после наступит время для политических переговоров", - цитирует его слова РИА ФАН.

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