Политолог Сосновский - об истинной цели Шольца на Украине: "Чрезвычайно недоволен"

Немецкий политолог Александр Сосновский раскрыл детали визита канцлера Германии Олафа Шольца на Украину. Оказалось, что в Киеве неверно определили цели его приезда, а потому обе стороны остались недовольны.

По мнению Александра Сосновского, украинская сторона осталась чрезвычайно недовольна визитом Олафа Шольца. Между тем и сам Шольц остался чрезвычайно недоволен украинской стороной, отметил эксперт в эфире YouТube-шоу "Соловьёв Live". "Он, оказывается, приехал туда, чтобы обговорить с Зеленским все вопросы, которые касаются выполнения Украиной Минских соглашений и нормализации ситуации на юго-востоке", - пояснил Сосновский. А киевские власти, видимо, надеялись, что канцлер ФРГ пообещает им финансовую или военную поддержку на случай "вторжения России".

Напомним, накануне канцлер Германии Олаф Шольц встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский политолог Михаил Погребинский указал на двойную игру Германии и объяснил, зачем политик ездил в Незалежную по пути в Москву.

Погребинский отметил, что ни Украина, ни Германия не обладают политическим или любым другим ресурсом, чтобы решать текущую проблему. Подать сигнал - единственное, что им доступно. Эксперт считает, что Германия ведёт двойную игру: формально Берлин настаивает на выполнении Минских соглашений, хотя Киев демонстративно их игнорирует. Но если смотреть на факты, а не на риторику, то ФРГ не делает ровным счётом ничего, чтобы заставить Украину реализовать взятые на себя обязательства.

Между тем на пресс-конференции по итогам переговоров Олаф Шольц сообщил, что Владимир Зеленский заверил его в подготовке законопроектов по особому статусу Донбасса, а также по конституционной реформе и избирательному праву.

Он также заметил, что вопрос членства Украины в НАТО на повестке дня не стоит. Шольц выразил удивление, что Россия "делает это частью большой политической проблематики". По его мнению, темой переговоров не должно делаться то, о чём сейчас речи не идёт.