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Политолог сообщил об уходе Владислава Суркова с госслужбы

25 января 2020, 11:24  •  403 • Политика

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Помощник президента РФ Владислав Сурков покинул государственную службу. Об этом в субботу в своем Telegram-канале сообщил российский эксперт, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"В связи со сменой курса на украинском направлении В. Сурков ушел с государственной службы", - говорится в сообщении.

Политолог также добавил, что о дальнейших планах и причинах ухода сам Сурков сообщит позднее.

Кремль пока не сообщал об уходе Суркова с поста помощника президента.

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