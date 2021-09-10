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Политолог сообщил о росте доверия москвичей к онлайн-голосованию

10 сентября 2021, 05:10  •  18 • Политика
Популярность онлайн-голосования перед выборами в Госдуму (ГД) среди жителей Москвы растет. Это можно объяснить повсеместной цифровизацией. Об этом 9 сентября сообщил политолог Александр Асафов во время круглого стола в онлайн-формате на тему «На финишной прямой. Прогноз расклада в будущей Госдуме».
Еще одним фактором, влияющим на рост популярности онлайн-голосования, эксперт считает сохраняющуюся эпидемиологическую угрозу.
«Люди привыкли пользоваться доставкой продуктов, люди привыкли доверять государственным информационным сервисам, «Госуслугам» и похожим сервисам. И их проникновение достаточно глубокое. Это уже привычная часть нашей жизни. <…> Удобное обстоятельство жизни, в том числе оплата различных коммунальных платежей и прочих вещей — они уже все переходят в цифровую сферу», — объяснил Асафов.
Он считает, что рост доверия москвичей к онлайн-голосованию позитивно повлияет на явку, а со временем электронное голосование превратится в обычную электоральную процедуру. Политолог подчеркнул, что в 2021 году на электронное голосование зарегистрировались уже более 1,5 млн жителей Москвы, при этом регистрация продолжается.
Днем ранее Асафов заявлял, что среди сторонников политических партий, которые примут участие в борьбе за мандаты Государственной думы, наиболее положительно к дистанционному электронному голосованию относятся избиратели «Единой России».
Во вторник, 7 сентября, система дистанционного голосования начала проходить финальный стресс-тест. Для проведения теста ключи шифрования разделили на восемь частей — защищенных носителей. Части разделены между представителями парламентских фракций, Минцифры, «Ростелекомом» и Центральной избирательной комиссией (ЦИК).
Через три дня, 10 сентября, ключи соединят, чтобы увидеть результат тестового голосования. Система работает по принципу конструктора.
В электронном голосовании в российских регионах, по данным Минцифры, примут участие до 2 млн человек. В таком формате выборы пройдут в шести субъектах РФ. Отдать голос дистанционно можно в Курской, Ярославской, Нижегородской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе. Необходимо иметь подтвержденную запись на «Госуслугах».
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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