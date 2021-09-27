Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Удивленный претензиями из-за цен на газ посол России жестко поставил Германию на...
Итоги выборов в Германии: В ФРГ выбрали "не немецкий путь"
Какого президента никогда не будет в России: Жириновский уместил ответ в одно сл...
Политолог рассказал о сценарии Запада: "Украина должна стать "жертвой&...
Главная / Политика

Политолог Солонников спрогнозировал влияние выборов в ФРГ на судьбу СП-2

27 сентября 2021, 20:40  •  121 • Политика
Политическая ситуация в Германии после выборов в бундестаг и ее влияние на судьбу газопровода «Северный поток – 2» (СП-2), зависят от того, как взявшие лидерство на голосовании партии договорятся с младшими партнерами. Такое мнение в понедельник, 27 сентября, «Известиям» выразил политолог Дмитрий Солонников.
По его словам, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), выигравшая выборы, и блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) не будут договариваться о коалиции. Вместо этого каждая из политсил попытается договориться с «Зелеными» и с представителями Свободной демократической партии (СвДП). Причем «Зеленые», по его словам, будут играть первую скрипку как партия, занявшая третье место.
Договориться, по его словам, можно будет, только предлагая некие условия, и чьи будут лучше, с теми младшие партнеры дальше пойдут в блок.
«Зеленые» представляют альтернативную повестку и в экологии, и во взаимоотношении с Россией, и по ряду других вопросов, поэтому могут быть достаточно серьезные изменения», — указал он.
Солонников спрогнозировал, что такая борьба за формирование блока может привести к серьезным политическим изменения в Германии, в том числе может повлиять на СП-2, вплоть до его остановки. Таким образом, итоги выборов ФРГ повлияют и на Россию.
«Ну смотрите, «Зеленые» в данной ситуации могут требовать чего угодно, там место вице-канцлера, место министра иностранных дел, там еще какие-то комитеты или какие-то министерские портфели. Так что сейчас всё зависит от того, насколько будут им уступать», — отметил политолог.
Парламентские выборы в Германии прошли 26 сентября. После 16 лет у власти канцлер ФРГ Ангела Меркель свою кандидатуру на выборы не выдвигала.
Согласно опубликованным данным, СДПГ выиграла на выборах, набрав 25,7% голосов, второе место занял блок ХДС/ХСС — 24,1%. На третьем месте — партия «Зеленые» с 14,8%, далее — СвДП с 11,5%, а на пятом — «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 10,3%.
В ЦИК Германии уточнили, что в новом составе парламента будет 735 депутатов. Так, СДПГ займет 206 кресел, ХДС/ХСС — 196, а у партии «Зеленых» 118 мест. Занявшей четвертое место СвДП досталось 92 кресла, «Альтернатива для Германии» (АдГ) будет представлена 83 парламентариями. От левых в бундестаг вошли 39 человек. Ассоциация избирателей Южного Шлезвига (SSW) представлена одним депутатом.
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя итоги выборов в бундестаг, отметил, что результаты были ожидаемы, так как Меркель, которая долгое время возглавляла ХДС, привела партию к утрате почти половины голосов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва с большим вниманием наблюдает за итогами выборов в бундестаг и рассчитывает на преемственность курса Берлина в двусторонних отношениях. В свою очередь, кандидат в канцлеры Германии от СДПГ Олаф Шольц призвал ХДС/ХСС уйти в оппозицию.
В свою очередь, российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Россия готова работать с любым правительством Германии, которое будет сформировано после выборов в бундестаг.
Также глава российской дипмиссии отметил, что впереди переговоры о создании коалиции, так как двум партиям ФРГ не хватает абсолютного большинства, в связи с чем они вынуждены привлекать третью политсилу. При этом, по словам Нечаева, спрогнозировать то, какой будет эта коалиция, пока очень трудно.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





121
Источник
Похожие новости
27 сентября 2021, 06:55
Итоги выборов в Германии: В ФРГ выбрали "не немецкий путь"
27 сентября 2021, 01:25
Сотрудник по "деликатным операциям" из России смутил Германию
27 сентября 2021, 01:25
Немецкий ХДС/ХСС показал на выборах худший результат в истории: "Это катастрофа"
27 сентября 2021, 12:25
Вашингтон получил из Пекина решительный отпор за русских
27 сентября 2021, 06:55
25 лет зверской расправе в Кабуле. Когда-нибудь Наджибулле поставят памятник
27 сентября 2021, 06:55
Эксперт о будущем "Северного потока - 2": "Позеленеет" ли Германия?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 сентября 2021, 02:05
Санду с трибуны ООН повторила своё требование русским
24 сентября 2021, 01:00
Второе за день потрясение для крымского чиновника. После увольнения - задержание
25 сентября 2021, 03:35
Политолог: В Германии могут начаться "газовые бунты"
22 сентября 2021, 01:20
Скорбь Зеленского повергла в недоумение его подписчиков: "Десять дней прошло"
27 сентября 2021, 06:55
Итоги выборов в Германии: В ФРГ выбрали "не немецкий путь"
24 сентября 2021, 23:55
Киев собрался форсировать заключение нового контракта с "Газпромом"
21 сентября 2021, 14:20
В Кремле не стали оспаривать решение Турции: Ответили коротко и ёмко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.