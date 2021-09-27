Политолог Солонников спрогнозировал влияние выборов в ФРГ на судьбу СП-2

Политическая ситуация в Германии после выборов в бундестаг и ее влияние на судьбу газопровода «Северный поток – 2» (СП-2), зависят от того, как взявшие лидерство на голосовании партии договорятся с младшими партнерами. Такое мнение в понедельник, 27 сентября, «Известиям» выразил политолог Дмитрий Солонников.

По его словам, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), выигравшая выборы, и блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) не будут договариваться о коалиции. Вместо этого каждая из политсил попытается договориться с «Зелеными» и с представителями Свободной демократической партии (СвДП). Причем «Зеленые», по его словам, будут играть первую скрипку как партия, занявшая третье место.

Договориться, по его словам, можно будет, только предлагая некие условия, и чьи будут лучше, с теми младшие партнеры дальше пойдут в блок.

«Зеленые» представляют альтернативную повестку и в экологии, и во взаимоотношении с Россией, и по ряду других вопросов, поэтому могут быть достаточно серьезные изменения», — указал он.

Солонников спрогнозировал, что такая борьба за формирование блока может привести к серьезным политическим изменения в Германии, в том числе может повлиять на СП-2, вплоть до его остановки. Таким образом, итоги выборов ФРГ повлияют и на Россию.

«Ну смотрите, «Зеленые» в данной ситуации могут требовать чего угодно, там место вице-канцлера, место министра иностранных дел, там еще какие-то комитеты или какие-то министерские портфели. Так что сейчас всё зависит от того, насколько будут им уступать», — отметил политолог.

Парламентские выборы в Германии прошли 26 сентября. После 16 лет у власти канцлер ФРГ Ангела Меркель свою кандидатуру на выборы не выдвигала.

Согласно опубликованным данным, СДПГ выиграла на выборах, набрав 25,7% голосов, второе место занял блок ХДС/ХСС — 24,1%. На третьем месте — партия «Зеленые» с 14,8%, далее — СвДП с 11,5%, а на пятом — «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 10,3%.

В ЦИК Германии уточнили, что в новом составе парламента будет 735 депутатов. Так, СДПГ займет 206 кресел, ХДС/ХСС — 196, а у партии «Зеленых» 118 мест. Занявшей четвертое место СвДП досталось 92 кресла, «Альтернатива для Германии» (АдГ) будет представлена 83 парламентариями. От левых в бундестаг вошли 39 человек. Ассоциация избирателей Южного Шлезвига (SSW) представлена одним депутатом.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя итоги выборов в бундестаг, отметил, что результаты были ожидаемы, так как Меркель, которая долгое время возглавляла ХДС, привела партию к утрате почти половины голосов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва с большим вниманием наблюдает за итогами выборов в бундестаг и рассчитывает на преемственность курса Берлина в двусторонних отношениях. В свою очередь, кандидат в канцлеры Германии от СДПГ Олаф Шольц призвал ХДС/ХСС уйти в оппозицию.

В свою очередь, российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Россия готова работать с любым правительством Германии, которое будет сформировано после выборов в бундестаг.

Также глава российской дипмиссии отметил, что впереди переговоры о создании коалиции, так как двум партиям ФРГ не хватает абсолютного большинства, в связи с чем они вынуждены привлекать третью политсилу. При этом, по словам Нечаева, спрогнозировать то, какой будет эта коалиция, пока очень трудно.