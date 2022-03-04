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Политолог Солонников о трагедии Зеленского: "Останется только пересматривать записи"

04 марта 2022, 20:25  •  261 • Политика
Политолог Дмитрий Солонников предсказал судьбу Владимира Зеленского — его, уверен эксперт, в ближайшее время уберут со сцены. "Останется только вспоминать этого актёра и пересматривать записи", - заявил он.
По большому счёту Владимир Зеленский не нужен ни России, ни Западу, считает Солонников. "Зачем России нужен президент, который не в состоянии сам принимать решения и не отвечает за свою страну, не отвечает за решения, которые страна принимает?" - задал риторический вопрос читателям Царьграда эксперт.
России от Зеленского "ни жарко, ни холодно", заметил Солонников, поскольку есть некие силы, принимающие решения за него.
Для Запада же Зеленский до поры до времени был удобен, потому что он хорошо с этой ролью справлялся, полагает политолог: "Он действительно хороший талантливый актёр и может хорошо изображать роль президента, у него это неплохо получалось в популярных сериалах, неплохо получалось в реальной жизни, когда сериал попытались перенести на жизнь Украины. В этом отношении, наверное, с этой задачей он справлялся".
Но как только ситуация вышла за пределы сериала и сценария, стало гораздо сложнее — здесь уже не очень получается импровизировать, пояснил собеседник Царьграда. "Поэтому сейчас Зеленский одинаково не нужен всем", - считает он.
Дмитрий Солонников обрисовал ближайшее будущее украинского лидера — перспективы, увы, нерадостные:
Западу он нужен для того, чтобы доиграть свою роль и оправдать позицию, которую занимает Запад по отношению к России. Запад будет продолжать настаивать на уничтожении нынешнего российского руководства, а дальше и страны в целом, и Зеленский для этого ещё на несколько мизансцен должен выйти. На этом его роль закончится, и как России, так и Западу останется только вспоминать этого актёра, пересматривать записи.

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