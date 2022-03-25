Политолог согласился с мнением Лаврова об объявлении России гибридной войны

Коллективный Запад действительно ведет против России «тотальную войну» и в этой «толпе» есть застрельщики процесса, например, Нидерланды. Такое мнение в пятницу, 25 марта, выразил «Известиям» директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

Так он прокомментировал слова министра иностранных дел РФ Сергей Лаврова, который ранее в этот же день заявил, что в настоящее время России объявили гибридную «тотальную войну», цель которой заключается в уничтожении российской экономики и страны в целом.

При этом, как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, подавляющее большинство стран за пределами коллективного Запада не желают на мировой арене «играть в одни ворота».

«Действительно, мы находимся в оборонительной позиции и сколько времени еще понадобится чтобы правда уже победила, — вопрос сложный», — указал политолог.

Ранее в пятницу Лавров на встрече с президентом Абхазии Асланом Бжанией отметил, что попытки стран Запада сохранить свое доминирование и вернуть однополярный мир являются иллюзиями.

15 марта Международный валютный фонд (МВФ) выпустил прогноз, согласно которому ситуация на Украине и введенные Европой санкции против России грозят для самого ЕС «глубокой рецессией», а негативные последствия от них почувствует вся мировая экономика.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Москвой специальной операции по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.

Так, 28 февраля Евросоюз утвердил решение о замораживании активов Банка России. Глава регулятора Эльвира Набиуллина тогда заверила, что российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно.

В тот же день минфин США запретил осуществлять операции с ЦБ, Минфином и Фондом национального благосостояния. До этого Вашингтон наложил санкции на ряд российских компаний с госучастием или важных для экономики организаций и еще на «две компании с преобладанием частного капитала».

8 марта президент США Джо Байден ввел запрет на весь импорт нефти из России. По его словам, решение поддержали Демократическая и Республиканская партии. При этом он признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам — цены на бензин, достигшие исторически высоких показателей, продолжат расти.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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