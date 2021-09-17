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Политолог: система электронного голосования будет уменьшать количество нарушений

17 сентября 2021, 18:40  •  90 • Политика
Политический эксперт Алексей Чеснаков объяснил, почему система дистанционного голосования на выборах перспективна как инструмент.
Избирателям проще и быстрее можно принять участие в выборах, используя систему дистанционного электронного голосования. Политолог Алексей Чеснаков выступил в поддержку этой технологии, указав, что считает её прогрессивной и эффективной.
Он пояснил, что для граждан крайне важна открытость, которую демонстрируют и власти в целом, и в Москве. Кроме того, использование ДЭГ для избирателя - простая процедура.
"Я считаю, что чем раньше ты выполнил свой гражданский долг, чем быстрее ты проголосовал, тем больше у тебя свободного времени", - заметил директор центра политической конъюнктуры.
Алексей Чеснаков также добавил, что при помощи этой технологии удастся уменьшить количество разного рода нарушений на выборах.
Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. Более 2 млн человек включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Проголосовать онлайн можно в любое время до 20:00 19 сентября.
Напомним, перед выборами в Госдуму Царьград провёл масштабное исследование в рамках проекта "Народное голосование". Мы просили кандидатов в депутаты ответить на пять вопросов:
- Чей Крым?
- Бог есть?
- Вы голосовали ЗА поправки в Конституцию?
- В какой стране учатся ваши дети?
- Вы за гей-парады?
Вопросы выбирали зрители и читатели Царьграда, подчёркивая, что в программах кандидатов их интересуют именно эти точки отсчёта.
На этой неделе учредитель "Первого русского" Константин Малофеев подвёл итоги исследования в студии Царьграда вместе с экспертами:
"За несколько месяцев активисты Общества "Царьград" задали эти вопросы 2300 кандидатам в депутаты Госдумы (а всего на места в парламенте претендует около 6500). Таких опросов никто, кроме нас, не проводил. Мы узнали, что на самом деле думают кандидаты - о том, о чём они сами подчас не очень-то хотели говорить", - подчеркнул Малофеев.

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