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Политолог Шаповалов оценил уход Курца с поста канцлера Австрии

10 октября 2021, 04:55  •  72 • Политика
Уход Себастьяна Курца с поста канцлера Австрии, антикоррупционное расследование в отношении экс-главы государства и его приближенных следует рассматривать как «стремление зачистить политическое пространство» от деятелей, чьи позиции разнятся с антироссийскими настроениями Запада. Об этом в субботу, 9 октября, сообщил политолог Владимир Шаповалов в беседе с «Известиями».
Эксперт напомнил о двух скандалах в Австрии и указал на их общность, а именно — положительную риторику в отношении России и двустороннего диалога со страной.
«Думаю, что Себастьян Курц ушел навсегда. Он дискредитирован как политик. Скорее всего, он уже не сможет реанимировать политическую карьеру. На этом, по всей вероятности, политическая звезда самого молодого европейского премьер-министра — а именно так было в момент его назначения премьер-министром Австрии — закатилась. При этом необходимо подчеркнуть, что по сути данный коррупционный скандал мы должны рассматривать в контексте предыдущего скандала, связанного с Австрийской партией свободы, который также был якобы коррупционным. На самом деле он оказался банальной провокацией немецких спецслужб. Здесь мы видим очень интересную тенденцию. Во внешне благополучной европейской стране происходит подряд два скандала, которые хоронят не только политиков, но и ставят под удар две партии, которые несколько лет назад занимали доминирующие позиции в австрийской политике. Обе партии правые, одна — правоцентристская, другая занимает более правую позицию. Обе партии симпатизировали России. Себастьян Курц также был известен своим стремлением нормализовать отношения с Россией», — поделился политолог.
Произошедшее, по словам Шаповалова, можно охарактеризовать как «элемент внутриполитической борьбы», наблюдающейся в европейском пространстве. Эксперт также спрогнозировал потерю власти партией Курца и приход либеральной коалиции, которая будет ориентироваться на ценности Вашингтона.
Себастьян Курц объявил об отставке с поста канцлера Австрии в субботу в связи с расследованием антикоррупционной прокуратуры. Во избежание хаоса и для поддержания стабильности в стране он принял решение отойти в сторону и сложить с себя полномочия главы правительства.
Место главы консервативной Австрийской народной партии и депутата Национального совета Курц сохранит.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя политическое событие, напомнила, что отставка Курца — это внутреннее дело страны, с которым государство должно разбираться самостоятельно.
Ранее, 6 октября, стало известно об обысках в рабочих кабинетах нескольких ближайших советников Курца. Они прошли в рамках расследования дела о коррупции. В список подозреваемых попали советник Штефан Штайнер, ответственный по работе со СМИ Геральд Фляйшманн, генеральный секретарь министерства финансов Томас Шмидт, несколько пресс-секретарей и другие действующие и бывшие официальные лица.
Следствие предполагает, что обвиняемые использовали государственные средства для покупки фальшивых результатов опросов в пользу правящей Австрийской народной партии.
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