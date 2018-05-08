Политолог Сергей Марков: В рядах министров перемен будет больше, чем среди вице-премьеров

На встрече с депутатами «Единой России» Дмитрий Медведев озвучил список кандидатов в новый состав правительства. На пост первого вице-премьера он предложил Антона Силуанова, на должности других вице-премьеров им были рекомендованы глава Счетной палаты Татьяна Голикова, полпред президента, экс-министр сельского хозяйства Алексей Гордеев, экс-министр спорта Виталий Мутко, экс-заместитель министра обороны Юрий Борисов, Дмитрий Козак, Ольга Голодец… При этом не прозвучали фамилии нынешних вице-премьеров — Игоря Шувалова, Аркадия Дворковича, Сергея Приходько, Дмитрия Рогозина, Александра Хлопонина и Юрия Трутнева. Что нам ждать от предложенного Медведевым нового состава правительства — мы спросили об этом политолога Сергея Маркова.

- Как и ожидалось, фигуры в правительстве просто поменяли немного местами. Потому что никаких политических причин переформатирования правительства нет. Его работа была более-менее позитивно оценена, и логично, что оно, в основном, останется тем же.

Татьяне Голиковой нравится отвечать за социалку. И вообще Путин считает, что у Голиковой, насколько я понимаю, большое и доброе сердце, она с душой относится к социалке.

Голодец тоже — очень хороший менеджер, она осталась, хотя будет курировать немного другую сферу.

Алексей Гордеев, как мне кажется, блестяще показал себя руководителем сельскохозяйственной отрасли не только на посту министра, но и будучи губернатором Воронежской области. Там просто стремительный рост, мне пришлось быть в области и там все с этим восхитительно. И тот новый опыт вместе с прежним, он сейчас будет использован на федеральном уровне. Это неплохо.

Мутко, как мне кажется, чем занимался, тем примерно и будет заниматься. В спорте он прежде всего курировал не самих спортсменов, а строительство спортобъектов. Он считается хорошим менеджером вот этих крупных строительных проектов. С другой стороны, чтобы Запад не раздражался, его убрали со спорта, это логично.

Дмитрий Медведев озвучил список кандидатов в новый состав правительстваФото: Рушан КАЮМОВ

Юрий Борисов и раньше курировал оборонку, будучи замминистра обороны. То, что человек хорошо проявил себя, торгуясь со стороны минобороны и выступая заказчиком оборонно-промышленного комплекса, это очевидно.

Что касается тех, чьи имена не прозвучали, думаю, что большей частью они уйдут в бизнес, кто-то - в госкорпорации, в банки. Вряд ли кто-нибудь из них выпадет окончательно, а если один и выпадет, мы все равно не узнаем, по какой причине.

А вот среди министров, думаю, обязательно будут большие изменения. Я бы расценивал так, что процентов 50 министров будет сменено.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники