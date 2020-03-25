Политолог Сергей Марков: Голосование по поправкам в Конституцию теперь логично провести в сентябре

- Президент заявил о переносе голосования по поправкам в конституцию — как думаете, когда теперь оно состоится?

- В Единый день голосования в сентябре. Это логично с точки зрения повышения явки. Это логично с точки зрения окончания эпидемии. Мы предполагаем, что она затухнет летом — с высокой долей вероятности. И логично с точки зрения заверения отпусков и оргмероприятий по подготовки. В июле или августе такое голосование организовывать было бы не самым верным решением.

- Перенос — единственно верный ход сейчас?

- Можно было бы проводить очное голосование в регионах, где эпидемия минимальна, и заочное, там , где много заболевших — в Московском регионе и, возможно, в Питере. Структуры по голосованию онлайн развиты в столичных регионах. Я накануне написал, что решение о переносе голосования по поправкам случится назавтра после решения о переносе Олимпийских игры. Резоны схожие.