Политолог считает Порошенко мишенью для Байдена: Американцы своих союзников не ценят

С приходом к власти в США Джо Байдена не исключено полномасштабное возвращение в украинскую политику и экс-президента Петра Порошенко, что приведёт к новой эскалации конфликта в Донбассе. Такой прогноз озвучил изданию "ПолитЭксперт" американист Дмитрий Евстафьев.

По мнению политолога, Порошенко крайне важно вновь занять пост главы государства, иначе он и останется никем. Дело в том, что возникают вопросы к сохранности жизни экс-президента, ибо он знает слишком многое о Байдене.

"Американцы своих союзников не сильно ценят. Байдену нужно окончательно спрятать весь компромат. Единственная гарантия - война, где все забудут, с чего всё начиналось", - считает эксперт.

По мнению журналиста Аббаса Джумы, все достижения Дональда Трампа на президентском посту перечеркнули пандемия, рост безработицы и уличные беспорядки. А Джо Байден выгоден тем, что не умеет отказывать лоббистам.

Что касается отношений с Россией, то у неё возникло много проблем из-за Трампа. Но нужно понимать, что Байден устроит показуху и будет вести себя с Москвой ещё более жёстко. Ещё на посту вице-президента политик вёл себя крайне агрессивно и непоследовательно.

"При нынешнем лидере плохие отношения между Соединёнными Штатами и РФ достигли своего апогея. И, что самое главное, мы не перешли к большой войне. И если выберут Трампа, у нас появится тонкая нить надежды на возникновение доверия между нашими государствами", - написал Джума в статье для РИА ФАН.

Как заявил депутат Государственной Думы Антон Морозов, победа на президентских выборах Джо Байдена никак не повлияет на санкции, которые Вашингтон ввел против России. Дело в том, что американская политика в отношении Москвы не претерпит существенных изменений.

Кроме того, всё зависит от того, кто займёт пост государственного секретаря, отвечающего за международную политику.

"В любом случае обновление команды даёт определённые надежды на то, что сменится и курс в отношении других государств, особенно в отношении нашего государства", - добавил он в интервью телеканалу "360".