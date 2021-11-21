Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличн...
Ярош сделал громкое заявление о судьбе России
Почему расследование крушения МН-17 никогда не прекратится: Кедми раскрыл план З...
"Всё, да?!" Чему удивился Сергей Лавров на пресс-конференции
Главная / Политика

Политолог счел популизмом слова Резникова об игре РФ с Западом в шахматы

21 ноября 2021, 05:40  •  119 • Политика
Российский политолог Руслан Бальбек в субботу, 20 ноября, назвал очередной блажью Киева слова министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что президент России Владимир Путин «играет с Западом в шахматы».
«Не ждал других заявлений от нового министра обороны Украины. На эту должность в Киеве назначают не профессионалов, а популистов. Очередная блажь про российскую «угрозу», про готовность драться за коллективный Запад, про коварство русских», — приводит слова эксперта RT.
По его мнению, высказывание главы украинского оборонного ведомства — это всего лишь заявление «клерка, который мнит себя стратегом», а его обязанности в настоящий момент заключаются в том, чтобы «выпячивать себя как защитника свободы».
Ранее в этот день Резников в интервью The Washington Post заявил, что Путин «играет с Западом в шахматы», перемещая вооруженные силы в пределах российских границ. Он также призвал Соединенные Штаты и европейские страны привлечь Кремль к ответственности за любую возобновившуюся агрессию.
18 ноября украинский министр обороны начал свое американское турне. Он встретился в Вашингтоне с главой Пентагона Ллойдом Остином, договорившись наращивать военный потенциал Украины, и заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд.
По данным агентства Bloomberg, Резников попросил главу Пентагона о дополнительной помощи в защите воздушного пространства и побережья страны. На это Остин ответил, что США готовы стоять «плечом к плечу» с Украиной.
29 октября минобороны Украины заявило о возможности получения в распоряжение вооруженных сил республики новой британской ракеты Brimstone Sea Spear. Неделей ранее украинские военные уже получили от США противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы под «калибры НАТО» и медаптечки. Общая стоимость груза составляет $60 млн. Это уже третья подобная партия.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





119
Источник
Похожие новости
20 ноября 2021, 23:15
Путин "проверяет НАТО на прочность": Глава Минобороны Украины не смог удержать язык за зубами
20 ноября 2021, 23:15
Как в Сирии или как в Афгане? Пентагон объявил об уходе армии США из Ирака до конца года
20 ноября 2021, 23:15
Гордон признался в принудительной проверке каждого сотрудника на детекторе лжи
20 ноября 2021, 23:15
Современные войны начнутся в космосе: Рогозин рассказал о "боевой" части "Роскосмоса"
21 ноября 2021, 05:05
В Крым - ни ногой? Норкин рассказал в прямом эфире о странностях с Ротару
20 ноября 2021, 22:05
В Госдуме исключили прорыв надежной обороны Крыма
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 ноября 2021, 23:45
Политическая почва: почему в США занимаются разработкой новых антироссийских санкций ...
20 ноября 2021, 23:15
Как в Сирии или как в Афгане? Пентагон объявил об уходе армии США из Ирака до конца г...
20 ноября 2021, 23:15
Современные войны начнутся в космосе: Рогозин рассказал о "боевой" части &q...
21 ноября 2021, 05:05
В Крым - ни ногой? Норкин рассказал в прямом эфире о странностях с Ротару
21 ноября 2021, 03:20
Финны и эстонцы захотели отгородиться от России. Эксперты подняли чиновников на смех
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 ноября 2021, 21:50
Приказ "первого лица" по Донбассу. Россия выводит Киев из игры
16 ноября 2021, 05:25
Шукшина показала выступление депутата о засекреченных контрактах производителей вакцин
15 ноября 2021, 12:30
Запретить русским говорить. Преступления мигрантов надеются скрыть
18 ноября 2021, 01:10
Зачем переписку Лаврова раскрыли всем? Эксперт указал на кризис
14 ноября 2021, 15:30
"Ищут, кому бы почистить сапоги": Путин осадил либералов словами Достоевского
14 ноября 2021, 11:25
Украина на грани замерзания: Зеленский просит о помощи
16 ноября 2021, 13:00
Кто и зачем убивает детей правящей элиты?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.