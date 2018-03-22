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Политолог Сатановский: США исправит только война
22 марта 2018, 21:24 • 134 • Политика
По мнению эксперта, только крупное военное поражение заставит США пойти на "разрядку".
Дипломатия не поможет, принудить США к "разрядке" может только крупное военное поражение. Такое мнение высказал политолог и президент института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Он отмечает, что для наступления "разрядки" в отношениях между Россией и Западом необходимо, чтобы США сняли все антироссийские санкции, а Великобритания прекратила истеку из-за дела Скрипаля, и больше подобного не устраивала. Только тогда можно будет выстраивать с ними отношения на основе доверия, взаимного уважения и выполнения двусторонних договоренностей.
Однако, по словам Сатановского, исторический опыт показывает, что единственный способ принудить США к разрядке - это нанести им крупное военное поражение. В качестве примера политолог приводит войну во Вьетнаме, где градус напряжённости между СССР и США сбавился только после американского поражения.
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