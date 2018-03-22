Политолог Сатановский: США исправит только война

• 134 • Политика

По мнению эксперта, только крупное военное поражение заставит США пойти на "разрядку".

Дипломатия не поможет, принудить США к "разрядке" может только крупное военное поражение. Такое мнение высказал политолог и президент института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

Он отмечает, что для наступления "разрядки" в отношениях между Россией и Западом необходимо, чтобы США сняли все антироссийские санкции, а Великобритания прекратила истеку из-за дела Скрипаля, и больше подобного не устраивала. Только тогда можно будет выстраивать с ними отношения на основе доверия, взаимного уважения и выполнения двусторонних договоренностей.

Однако, по словам Сатановского, исторический опыт показывает, что единственный способ принудить США к разрядке - это нанести им крупное военное поражение. В качестве примера политолог приводит войну во Вьетнаме, где градус напряжённости между СССР и США сбавился только после американского поражения.

"Санкции у нас на годы, и до жесткого военного столкновения, где Америка реально увидит, насколько она проиграла, нас не ждут ни улыбки, ни рукопожатия", - сказал Сатановский в эфире "Россия 1".