Политолог Сатановский поспорил с госсекретарём США о "красных линиях" на Украине

США ещё в 2002 году предупреждали о "красных линиях" России, которые не следует переступать, если не хочешь нарваться на неприятности. Об этом рассказал политолог Евгений Сатановский.

По его словам, именно в 2002 году у него состоялся спор с госсекретарем США Кондолизой Райс. Политолог попытался объяснить ей концепцию "красных линий" на Украине и СНГ, которые американцам не следует переступать во избежание многочисленных неприятностей. К сожалению, Рейс эти слова не восприняла, отмечает Сатановский.

- Я пытался объяснить Конди Райс, что есть такая вещь, как "красная линия", пересекая которую ты напарываешься на неадекватные результаты. И у тебя в жизни возникает масса сюрпризов. А она не поняла, - приводит слова политолога издание "Экономика сегодня".

На этот раз политолог попытался объяснить ситуацию с вмешательством США в дела Украины понятными любому американцу метафорами. По словам Сатановского, то, чем занимается Вашингтон, можно сравнить с приготовлением стейков, но не у себя на заднем дворе, а в чужой гостиной.