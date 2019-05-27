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Политолог Сатановский поспорил с госсекретарём США о "красных линиях" на Украине

27 мая 2019, 21:39  •  24 • Политика
Сатановский рассказал о жестком разговоре с Кондолизой Райс о "красных линиях" России на Украине и последствиях их пересечения.
США ещё в 2002 году предупреждали о "красных линиях" России, которые не следует переступать, если не хочешь нарваться на неприятности. Об этом рассказал политолог Евгений Сатановский.
По его словам, именно в 2002 году у него состоялся спор с госсекретарем США Кондолизой Райс. Политолог попытался объяснить ей концепцию "красных линий" на Украине и СНГ, которые американцам не следует переступать во избежание многочисленных неприятностей. К сожалению, Рейс эти слова не восприняла, отмечает Сатановский.
- Я пытался объяснить Конди Райс, что есть такая вещь, как "красная линия", пересекая которую ты напарываешься на неадекватные результаты. И у тебя в жизни возникает масса сюрпризов. А она не поняла, - приводит слова политолога издание "Экономика сегодня".
На этот раз политолог попытался объяснить ситуацию с вмешательством США в дела Украины понятными любому американцу метафорами. По словам Сатановского, то, чем занимается Вашингтон, можно сравнить с приготовлением стейков, но не у себя на заднем дворе, а в чужой гостиной.
- Ты разложился у меня на ковре со своим барбекю, угольки, дым, тебе классно, приятно. Но, ребята, это же даже не площадка для перекуса, это даже не задний двор, - объяснил политолог.

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