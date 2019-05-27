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Политолог Сатановский поспорил с госсекретарём США о "красных линиях" на Украине
27 мая 2019, 21:39 • 24 • Политика
Сатановский рассказал о жестком разговоре с Кондолизой Райс о "красных линиях" России на Украине и последствиях их пересечения.
США ещё в 2002 году предупреждали о "красных линиях" России, которые не следует переступать, если не хочешь нарваться на неприятности. Об этом рассказал политолог Евгений Сатановский.
По его словам, именно в 2002 году у него состоялся спор с госсекретарем США Кондолизой Райс. Политолог попытался объяснить ей концепцию "красных линий" на Украине и СНГ, которые американцам не следует переступать во избежание многочисленных неприятностей. К сожалению, Рейс эти слова не восприняла, отмечает Сатановский.
На этот раз политолог попытался объяснить ситуацию с вмешательством США в дела Украины понятными любому американцу метафорами. По словам Сатановского, то, чем занимается Вашингтон, можно сравнить с приготовлением стейков, но не у себя на заднем дворе, а в чужой гостиной.
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