Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Брошенная вскользь фраза Путина озадачила Берлин: "Страшный сон Германии&qu...
Такого не придумывал никто в мире: Киев пробил дно "жадности"
"Если хотите понять – послушайте": Путин заставил американцев разочаро...
Главу МВД Украины Арсена Авакова администрация Владимира Зеленского отправляет в...
Главная / Политика

Политолог: Саммит в Женеве - это победа Путина

18 июня 2021, 03:20  •  67 • Политика
Саммит в Женеве можно назвать уверенной дипломатической победой президента России Владимира Путина, считает политолог Владимир Васильев.
Саммит в Женеве, в котором приняли участие президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден, можно назвать дипломатической победой Москвы. Об этом News.ru поведал политолог-американист Владимир Васильев.
Вопреки прогнозам экспертов, главы государств смогли начать переговоры по стратегической стабильности, вопрос о которой постоянно поднимал МИД России. Экс-президенты США Барак Обама и Дональд Трамп планировали модернизировать "ядерную триаду", однако Байден пересмотрел стратегию.
"Это один гол, или 1:0 в нашу пользу", - считает Васильев.
Как заявил в интервью РИА ФАН политолог Александр Гусев, сложно было возлагать большие надежды на первый диалог Путина и Байдена со времен Барака Обамы. Однако удалось договориться о возврате послов и обсудить ядерную сделку.
"Путин заявил, что увидел Байдена совсем не тем, которым он представлялся до встречи, и это о многом говорит, и это ключевой момент", - пояснил эксперт.
А вот публицист Анатолий Вассерман в комментарии polit.info назвал саммит в Женеве предсказуемым. Стороны лишь зафиксировали перечень накопившихся проблем. Конкретно американские демократы хотели доказать, что они могут сделать что-то полезное.
"А потому они будут накручивать рекламу вокруг встречи, но не принимать реальных решений. Так что всё идёт по плану", - предупредил он.
Напомним, по итогам саммита Владимир Путин и Джо Байден не проводили совместную пресс-конференцию, ограничившись индивидуальными. При этом Путин подробно отвечал на вопросы американских СМИ, тогда как к Байдену не пустили журналистов из России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






67
Источник
Похожие новости
17 июня 2021, 22:45
"Есть такой инструмент": Бородай объяснил, как противостоять угрозе НАТО
18 июня 2021, 00:35
В Киеве узнали о разговоре Байдена с Путиным от Нуланд
18 июня 2021, 00:35
Киев признал неспособность выполнить Минские соглашения
17 июня 2021, 22:45
Названа вероятная дата встречи Байдена с Си Цзиньпином
18 июня 2021, 00:35
Байден не смог уговорить Эрдогана отказаться от русских С-400
18 июня 2021, 00:35
Военные США в Африке отработали "уничтожение" С-400
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 июня 2021, 00:15
В Израиле новый премьер-министр: Речь Нетаньяху обернулась скандалом
12 июня 2021, 13:25
"Это ... (censored)!": День России обернулся матерным скандалом в прямом эфире
14 июня 2021, 03:55
"Просто обалдеть!": Нацизм на Украине реабилитирован при участии президентского полка
11 июня 2021, 20:55
Народ попросится под крыло России: Почему Киев не сможет удержать Украину
12 июня 2021, 11:35
"Господин президент, вы - убийца?": Путин заставил выслушать ответ
12 июня 2021, 00:35
Будут проверять перед каждым матчем: УЕФА поставил Украине жёсткие условия
16 июня 2021, 01:50
В Польше нашёлся самый умный человек
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.