Политолог: Саммит в Женеве - это победа Путина

Саммит в Женеве можно назвать уверенной дипломатической победой президента России Владимира Путина, считает политолог Владимир Васильев.

Саммит в Женеве, в котором приняли участие президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден, можно назвать дипломатической победой Москвы. Об этом News.ru поведал политолог-американист Владимир Васильев.

Вопреки прогнозам экспертов, главы государств смогли начать переговоры по стратегической стабильности, вопрос о которой постоянно поднимал МИД России. Экс-президенты США Барак Обама и Дональд Трамп планировали модернизировать "ядерную триаду", однако Байден пересмотрел стратегию.

"Это один гол, или 1:0 в нашу пользу", - считает Васильев.

Как заявил в интервью РИА ФАН политолог Александр Гусев, сложно было возлагать большие надежды на первый диалог Путина и Байдена со времен Барака Обамы. Однако удалось договориться о возврате послов и обсудить ядерную сделку.

"Путин заявил, что увидел Байдена совсем не тем, которым он представлялся до встречи, и это о многом говорит, и это ключевой момент", - пояснил эксперт.

А вот публицист Анатолий Вассерман в комментарии polit.info назвал саммит в Женеве предсказуемым. Стороны лишь зафиксировали перечень накопившихся проблем. Конкретно американские демократы хотели доказать, что они могут сделать что-то полезное.

"А потому они будут накручивать рекламу вокруг встречи, но не принимать реальных решений. Так что всё идёт по плану", - предупредил он.

Напомним, по итогам саммита Владимир Путин и Джо Байден не проводили совместную пресс-конференцию, ограничившись индивидуальными. При этом Путин подробно отвечал на вопросы американских СМИ, тогда как к Байдену не пустили журналистов из России.