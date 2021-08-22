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Политолог: Россия ни за что не вмешается в конфликт в Афганистане
22 августа 2021, 06:30 • 111 • Политика
Как заявил политолог Борис Шмелёв, Россия ни за что не вмешается в конфликт в Афганистане.
У России уже есть печальный опыт, поэтому она не будет вмешиваться в конфликт на территории Афганистана. Об этом News.ru заявил политолог Борис Шмелёв.
Москва уже получила от "Талибана"* гарантии того, что посольство России в Кабуле продолжит работать в безопасности. И дипломаты будут пытаться налаживать отношения с новыми властями страны, добиваясь от них более разумной политики.
Шмелёв сомневается и в вероятности начала гражданской войны в Афганистане. Однако всё зависит от самих талибов*.
"Если начнётся резня бывшей афганской армии, офицерского состава, им другого не останется, как взяться за оружие", - пояснил он.
Как ранее заявил в интервью РИА ФАН военный эксперт Борис Рожин, афганская армия никогда не обладала высокой боеспособностью. США вкладывали в ВС Афганистана колоссальные средства, но результаты оказались плачевными.
Когда американцы стали перекладывать на афганцев всё более сложные задачи и военные операции, то армия начала нести существенные потери. А талибы умудрялись вербовать проамериканских военных, что позволяло организовывать атаки на базы США и НАТО. В итоге солдаты и офицеры начали складывать оружие.
"Когда СССР вышел из Афганистана, местные силы сражались ещё три года. У них было то, за что сражаться. У проамериканской армии не было никакой идеи", - добавил Рожин.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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