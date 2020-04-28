Политолог Романенко матом отказал государству Украина в праве на жизнь

Украинский политолог Юрий Романенко возмущён очередными нововведениями украинской власти относительно финансового контроля над гражданами.Соответствующие нововведения были приняты в период строгого карантина. В соответствии с ними снижен порог допустимых транзакций без идентификации личности. В этой связи, а также в связи со всеми предыдущими действиями власти, политолог заявил, что государство Украина не имеет права на жизнь.«Итак, кто не в курсе, с 28 апреля 2020 года украинцам придется предоставлять документы (паспорт, водительские права) при проведении денежных переводов без открытия счета (карточного или любого другого) более чем на 5 тысяч гривен. Сейчас это правило действует для операций свыше 15 тыс. грн.На практике это значит, что анонимно (без предоставления документов и идентификации) нельзя будет делать перечислений:Отправлять денежные переводы без открытия счета.Пополнять счета других людей, забрасывать кому-то деньги на карточку.Пополнять счета в платежных терминалах.Платить за полученные товары или услуги, если переводите средства, например, при доставке с наложенным платежом. Скажем, за посылку, которую получили в отделении "Новой почты".Еще раз - все это не запрещается в принципе. Но нужно будет предоставлять документы (идентифицировать себя) в обязательном порядке при операциях свыше 5 тыс. грн (5 тыс. грн + 1 грн = нужен паспорт). Правда, доказывать происхождение средств будет не нужно», - отметил Романенко.«Нет смысла разбираться зачем долб@бы это делают. Просто такое долб@бическое государство не имеет право на жизнь. Потому что его каждый шаг, каждое нелепое телодвижение по поводу того, как сделать жизнь соотечественников геморнее, сложнее, нелепее, только потому что им не из чего п@здить, а коровка порядком отощала, но ее посиневшее вымя продолжает дергать лес рук. А кормить по ходу корову совсем забыли. С другой стороны, подобные решения агонию только ускоряют. По-ленински все делают. Так держать!», - написал Юрий Романенко в социальной сети.