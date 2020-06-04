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Политолог Родионов объяснил, почему с Украиной нет смысла говорить о «нормандском формате»
04 июня 2020, 22:55 • 127 • Украина
Киев создает иллюзию, что Украина как-то заинтересована в решении проблемы Донбасса, но в реальности ничего для этого не делает. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
«Нормандский саммит»
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал проведение в 2020 году очередного «нормандского саммита».
По его словам, встреча глав правительств Германии, Украины, России и Франции состоится в Берлине, несмотря на пандемию нового типа коронавируса. Ермак выразил надежду на прогресс в урегулировании конфликта на территории Донбасса по итогам встречи, отметив, что диалог с Москвой сложный, но он идет.
Кроме того, Ермак заявил о стремлении Киева на следующей видеоконференции Трехсторонней контактной группы назначить на переговорах в «минском формате» представителей Донбасса из числа переселенцев, которые проживают на подконтрольных украинским властям территориях. Таким образом, Киев не намерен больше вести прямой диалог с представителями Донецкой и Луганской народных республик.
«Решать не Украине»
По мнению Дмитрия Родионова, подобными заявлениями Киев создает иллюзию, что Украина как-то заинтересована в решении проблемы с Донбассом и даже что-то для этого делает. Эксперт напомнил, что несколько дней назад вице-премьер Украины Алексей Резников предложил переговоры по ситуации в Донбассе в «будапештском формате» без России.
Политолог напомнил, что участники «нормандского формата» решили, что Украине необходимо выполнить «домашнее задание». Об этом также говорил тогдашний глава украинского МИД Вадим Пристайко, которого с тех пор уже успели перевести на должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, «но и оттуда его уже попросили».
Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.
С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.
Автор: Илья Муромский
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