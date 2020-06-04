Политолог Родионов объяснил, почему с Украиной нет смысла говорить о «нормандском формате»

Киев создает иллюзию, что Украина как-то заинтересована в решении проблемы Донбасса, но в реальности ничего для этого не делает. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

«Нормандский саммит»

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал проведение в 2020 году очередного «нормандского саммита».

По его словам, встреча глав правительств Германии, Украины, России и Франции состоится в Берлине, несмотря на пандемию нового типа коронавируса. Ермак выразил надежду на прогресс в урегулировании конфликта на территории Донбасса по итогам встречи, отметив, что диалог с Москвой сложный, но он идет.

Кроме того, Ермак заявил о стремлении Киева на следующей видеоконференции Трехсторонней контактной группы назначить на переговорах в «минском формате» представителей Донбасса из числа переселенцев, которые проживают на подконтрольных украинским властям территориях. Таким образом, Киев не намерен больше вести прямой диалог с представителями Донецкой и Луганской народных республик.

«Решать не Украине»

По мнению Дмитрия Родионова, подобными заявлениями Киев создает иллюзию, что Украина как-то заинтересована в решении проблемы с Донбассом и даже что-то для этого делает. Эксперт напомнил, что несколько дней назад вице-премьер Украины Алексей Резников предложил переговоры по ситуации в Донбассе в «будапештском формате» без России.

«Правда, «будапештский формат» подразумевает обязательное участие России, но они могут придумать любой другой, где они будут наедине со своими хозяевами. Никто не может запретить. Только вот все, что они там решат, не будет иметь никакого значения. А вот «нормандский формат» (впрочем, как и «будапештский») может состояться только по инициативе всех участников», — пояснил Дмитрий Родионов.

Политолог напомнил, что участники «нормандского формата» решили, что Украине необходимо выполнить «домашнее задание». Об этом также говорил тогдашний глава украинского МИД Вадим Пристайко, которого с тех пор уже успели перевести на должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, «но и оттуда его уже попросили».

«Видимо, невыполненное домашнее задание ассоциировалось с его именем, и в Киеве решили не мозолить глаза требовательных европейцев. Правда, к выполнению задания Украина этим не приблизилась ни на шаг. Значит, нет смысла говорить о «нормандском саммите». В любом случае, решать, когда и где проводить саммит, будет точно не Украина», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.