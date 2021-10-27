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Политолог разъяснил суть украинской "пробежки" до НАТО

27 октября 2021, 02:55  •  70 • Политика
Политолог Александр Дудчак разъяснил суть украинской "пробежки" до НАТО. Он объяснил, какими последствиями это может обернуться.
Вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко заявил, что Украина стала двигаться с стандартам НАТО гораздо быстрее, чем раньше. Это "ускорение" стало возможным за счёт "результатов украинских реформ".
Александр Дудчак отреагировал на это высказывание иронично.
"В Киеве бегают вокруг бочки, а им кажется, что они бегут вдоль забора. Как забор закончится, им направо, считают украинские власти. Но бег у них будет ещё долгим", - произнёс он в эфире радио Sputnik.
По его мнению, НАТО хоть и отличается агрессивной антикремлёвской риторикой, но включить Украину в Альянс вряд ли решится, так как это будет воспринято как прямая агрессия в отношении России.
Кроме того, отметил политолог, членство в НАТО не несёт никакой выгоды. Украина и так много лет делает всё, что требует от неё Североатлантический альянс. Единственный вариант, при котором Украине дадут добро на вступление, - подразнить Россию. Только вот для Украины это может обернуться потерей государственности, заключил эксперт.

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