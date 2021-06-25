Политолог разрушил план "Б" Зеленского по Донбассу простым вопросом

Политолог Владимир Корнилов в своём Telegram-канале разрушил план "Б" президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу простым вопросом.

В своём Telegram-канале политолог Владимир Корнилов прокомментировал план "Б" по Донбассу, озвученный президентом Украины Владимиром Зеленским. Эксперт напомнил, что глава Незалежной говорил об этом ещё в 2019 году, сразу после парижской встречи в нормандском формате - тогда Зеленский заявлял, что отводит ровно год решению проблемы Донбасса, причём подчёркивал, что имеет в виду политико-дипломатический путь. В противном случае президент Украины грозился использовать план "Б", однако в детали не вдавался.

Позже в одном из эфиров Зеленский ещё раз упоминал этот план "Б", отметив, что он предполагает строительство стены и отделение от Украины территории.

"И вот во вчерашнем интервью каналу, принадлежащему олигарху Коломойскому, бывшему спонсору Зеленского, президент прямым текстом пообещал вынести на референдум вопрос о реализации данного плана. То есть читай: вопрос полного огораживания Украины от Донбасса и согласия на превращение данного региона во "что-то другое", - прокомментировал Корнилов.

Он обратил внимание, что Зеленский даже готов прекратить выплачивать пенсии старикам Донбасса и ввести водную блокаду.

"Честно сказать, сам-то Донбасс был бы только рад, если бы Украина забыла об этом регионе раз и навсегда", - считает Корнилов, добавляя, что пенсии и так давно не выплачивают, а с водой, судя по примеру Крыма, действительно могут быть серьёзные проблемы.

"И к этому надо готовиться не только Донбассу, но и России, размышляя о вариантах выхода из ситуации и ответных мерах. Но главный-то вопрос остаётся: собирается ли Киев при реализации плана "Б" прекратить обстрелы мирных городов и диверсионные акты? Если нет, то в чём смысл?", - отметил Корнилов.

По его словам, в любом случае, и этого, похоже, Зеленский полностью не осознаёт, даже если всяческие отношения будут разорваны, Украине всё равно надо будет в постоянном контакте решать вопросы мирного сосуществования с отколовшимся регионом: правила пересечения границы, экологические и эпидемиологические проблемы, гуманитарные вопросы и тому подобное.

"Со "стеной" или без оной, с референдумом или без, но голову в песок всё равно спрятать не удастся. Киеву так или иначе нужен будет регулярный диалог с соседями. И если Зеленский решил разрушить минскую площадку — единственную, в рамках которой этот диалог худо ли, бедно ли поддерживался, то он должен понимать: мир этим он не приблизит. А если не будет мира, то какая разница, что за буква будет присвоена тому или иному плану?", - задал решающий вопрос эксперт.