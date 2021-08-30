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Политолог разоблачил "донбасскую" тактику США в Кабуле

30 августа 2021, 08:50  •  114 • Политика
Политолог Марат Баширов разоблачил "донбасскую" тактику США в Кабуле. Похожие события происходили в Луганске семь лет назад.
Накануне Пентагон выступил с заявлением по поводу взрыва, прогремевшего в Кабуле 29 августа. Его жертвами, согласно последним данным, оказались шесть гражданских лиц, в том числе четыре ребёнка. По информации афганских СМИ, ракета ударила по жилому зданию, находящемуся рядом с аэропортом. Информагентство Reuters, ссылаясь на двух чиновников, передало, что снаряд был выпущен военнослужащими США.
По мнению политолога, такую тактику США будут использовать, "чтобы ослабить талибов*, показать их беспомощность и запугать население". Баширов напомнил о том, как семь лет назад, в 2014 году украинские диверсанты точно так же передвигались на уазиках в Луганске и наносили удары из миномётов по мирным кварталам города.
"Только в Луганске было понятно, кто это делает, а в Кабуле подозрение падает на многих - от разведок иностранных государств и до ИГ**", - подчеркнул политолог.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена, и её участники.
**ИГ - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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