Политолог разоблачил "донбасскую" тактику США в Кабуле

Политолог Марат Баширов разоблачил "донбасскую" тактику США в Кабуле. Похожие события происходили в Луганске семь лет назад.

Накануне Пентагон выступил с заявлением по поводу взрыва, прогремевшего в Кабуле 29 августа. Его жертвами, согласно последним данным, оказались шесть гражданских лиц, в том числе четыре ребёнка. По информации афганских СМИ, ракета ударила по жилому зданию, находящемуся рядом с аэропортом. Информагентство Reuters, ссылаясь на двух чиновников, передало, что снаряд был выпущен военнослужащими США.

По мнению политолога, такую тактику США будут использовать, "чтобы ослабить талибов*, показать их беспомощность и запугать население". Баширов напомнил о том, как семь лет назад, в 2014 году украинские диверсанты точно так же передвигались на уазиках в Луганске и наносили удары из миномётов по мирным кварталам города.

"Только в Луганске было понятно, кто это делает, а в Кабуле подозрение падает на многих - от разведок иностранных государств и до ИГ**", - подчеркнул политолог.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена, и её участники.

**ИГ - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.