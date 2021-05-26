Политолог разнёс теорию Киева, оправдавшего авиаблокаду Белоруссии

Политолог Владимир Корнилов разнёс теорию Киева, который заявил об экономической выгоде, оправдывая авиаблокаду Белоруссии.

Эксперт прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, утверждающего, что прекращение авиасообщения с Белоруссией принесёт Киеву прибыль. Политик надеется, что другие страны, которые раньше летали через Белоруссию, теперь будут летать через Украину и платить стране за услуги транзита.

Однако Корнилов обратил внимание на другой аспект. Украинским авиакомпаниям теперь тоже придётся облетать Белоруссию стороной, что потребует существенного перерасхода топлива, а это значит, что авиаблокада принесёт перевозчикам существенные убытки. Зарубежным авиакомпаниям придётся тоже пойти на дополнительные расходы, ведь маршрут через Украину получится длиннее.

Именно на Украине придётся соляры жрать больше всех, - цитирует политолога Федеральное агентство новостей.

Напомним, что Украина отменила все полёты в Белоруссию после инцидента в Минске. В воскресенье там вынужденно приземлился самолёт Афины - Вильнюс после того, как пилотов предупредили о бомбе на борту. Когда лайнер приземлился, белорусские силовики задержали одного из пассажиров - основателя Telegram-канала NEXTA. Данный канал считается экстремистским в республике.