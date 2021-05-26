|
Политолог разнёс теорию Киева, оправдавшего авиаблокаду Белоруссии
26 мая 2021, 20:50 • 153 • Политика
Политолог Владимир Корнилов разнёс теорию Киева, который заявил об экономической выгоде, оправдывая авиаблокаду Белоруссии.
Эксперт прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, утверждающего, что прекращение авиасообщения с Белоруссией принесёт Киеву прибыль. Политик надеется, что другие страны, которые раньше летали через Белоруссию, теперь будут летать через Украину и платить стране за услуги транзита.
Однако Корнилов обратил внимание на другой аспект. Украинским авиакомпаниям теперь тоже придётся облетать Белоруссию стороной, что потребует существенного перерасхода топлива, а это значит, что авиаблокада принесёт перевозчикам существенные убытки. Зарубежным авиакомпаниям придётся тоже пойти на дополнительные расходы, ведь маршрут через Украину получится длиннее.
Напомним, что Украина отменила все полёты в Белоруссию после инцидента в Минске. В воскресенье там вынужденно приземлился самолёт Афины - Вильнюс после того, как пилотов предупредили о бомбе на борту. Когда лайнер приземлился, белорусские силовики задержали одного из пассажиров - основателя Telegram-канала NEXTA. Данный канал считается экстремистским в республике.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
153
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 мая 2021, 00:15
|
22 мая 2021, 17:50
|
21 мая 2021, 13:25
|
22 мая 2021, 01:20
|
21 мая 2021, 18:55
|
22 мая 2021, 08:40
|
25 мая 2021, 05:25