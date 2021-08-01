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Политолог разгадал ловкий ход Порошенко с Путиным. Но "с историей не поспоришь"
01 августа 2021, 05:15 • 142 • Политика
Порошенко назвал украинцев отдельной политической нацией в попытке опровергнуть статью Путина. Политолог уличил экс-президента Украины в манипуляции. "С историей не поспоришь", - отметил он.
Экс-президент Украины Пётр Порошенко ответил на статью главы России Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев, назвав жителей Незалежной "отдельной политической нацией". Заявление бывшего украинского лидера прокомментировал политолог Юрий Самонкин.
Речь идёт о словах Порошенко, сказанных во время интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza. Он не смог фактами опровергнуть тезис Путина, поэтому пустился в лингвистическую акробатику.
По мнению политолога Юрия Самонкина, заявление экс-главы Украины не что иное, как своеобразная политическая реклама. На фоне провальной внутренней и внешней политики администрации президента Украины Владимира Зеленского бывший украинский лидер увидел шанс напомнить о себе.
- сказал Юрий Самонкин в комментарии "НьюИнформ".
Эксперт добавил, что в попытке убедить украинцев в том, что они имеют отношение к европейской цивилизации, Порошенко перевирает и придумывает факты на ходу. Однако "с историей не поспоришь".
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