Политолог разгадал ловкий ход Порошенко с Путиным. Но "с историей не поспоришь"

Порошенко назвал украинцев отдельной политической нацией в попытке опровергнуть статью Путина. Политолог уличил экс-президента Украины в манипуляции. "С историей не поспоришь", - отметил он.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко ответил на статью главы России Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев, назвав жителей Незалежной "отдельной политической нацией". Заявление бывшего украинского лидера прокомментировал политолог Юрий Самонкин.

Речь идёт о словах Порошенко, сказанных во время интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza. Он не смог фактами опровергнуть тезис Путина, поэтому пустился в лингвистическую акробатику.

По мнению политолога Юрия Самонкина, заявление экс-главы Украины не что иное, как своеобразная политическая реклама. На фоне провальной внутренней и внешней политики администрации президента Украины Владимира Зеленского бывший украинский лидер увидел шанс напомнить о себе.

Он, безусловно, спит и видит, чтобы вернуться в президентское кресло или взять реванш за тот проигрыш, который получил в 2019 году,

- сказал Юрий Самонкин в комментарии "НьюИнформ".

Эксперт добавил, что в попытке убедить украинцев в том, что они имеют отношение к европейской цивилизации, Порошенко перевирает и придумывает факты на ходу. Однако "с историей не поспоришь".