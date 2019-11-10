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Политолог: Рассуждая о «покорении Калининграда», в НАТО пытаются решить внутренние проблемы

10 ноября 2019, 15:09  •  111 • В России

Вслед за докладом американского военного аналитика Ричарда Хупера о том, что НАТО «покорит» Калининградскую область за две недели, на одном из китайских интернет-ресурсов Eastday.com появился «аналитический доклад» о том, что самую северо-западную область РФ альянс «возьмет» за пару дней, но при том Москва ответит ударом по восьми(?) европейским столицам.

«КП обратилась за комментарием к известному эксперту по НАТОвской проблематике Сергею Ермакову.

- Отчего вдруг Калининград стал всех так интересовать в последнее время — и на Западе, и на Востоке?

- На самом деле тема последние пять лет плотно обсуждается. В центре внимания НАТОвских аналитиков находится пресловутая проблема мнимого превосходства российских Вооруженных сил над армиями стран альянса. Посмотрите на реальные цифры. НАТО не убеждают почему-то даже эти цифры соотношения сил и средств — а ведь превосходство на их стороне! По обычным вооружениям. По ядерным у нас паритет — с учетом сил США. Которые и ломают всю систему сдержек и противовесов.

- Так почему все же наш северо-западный анклав в центре внимания?

- НАТОвские аналитики считают данный российский анклав постоянной угрозой для себя, таким нависающим над Европой грозным регионом.

Эксперт РИСИ Сергей Ермаков.Фото: кадр с видео

- «Искандеров» боятся?

- В том числе. Альянс испытывает кризис идентичности. Ну что делать блоку в новых условиях? Они решили возвратиться к своим истокам. Когда обязательно нужен был сильный внешний враг. Поиск такого врага оказался быстрым — конечно же, Россия. И отряхнули нафталин со старых карт, со старых схем. А по ним российские ( а прежде советские) войска должны будут двинуться по направлению Польша-Германия. Там есть «ключевой город», он сейчас на территории Польши. Недалеко от границ Балтии. И стратеги НАТО нарисовали блестящую, с их точки зрения, концепцию. Когда с территории союзной Белоруссии российские войска под видом учений берут в котел натовские силы — отрезая часть Польши и балтийских стран. И эта страшилка под разными соусами все время повторяется. Вызывая необъяснимый ажиотаж у НАТОвских союзников.

- А угроза с юга?

- Ее НАТО не воспринимает как главную. Хотя с точки зрения миграционных потоков, потоков наркотиков и оружия это, разумеется, опасное для Европы направление.

- Зачем китайцам подхватывать эту тему?

- Но там же ссылка на натовские источники, тема ведь популярная. За последнее время около десяти «серьезных аналитических докладов» прозвучало — где вокруг Калининграда и стран Балтии с Польшей все вертится. Почему это обострилось сейчас? Это связано с событиями внутри НАТО. Это вопрос солидарности внутри альянса. У них саммит большой в Лондоне в декабре. Им надо решать серьезные внутренние вопросы — и Калининград это всё подогревает. Весь шум вокруг него решает важный вопрос идентичности — для чего вообще нужна эта организация...

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