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Политолог рассказала, что остудит "иностранные поползновения" на Крым, Курилы и Калининград

29 мая 2020, 20:55  •  39 • Политика
Политолог Наталия Елисеева рассказала, что остудит "иностранные поползновения" на Крым, Курилы и Калининград, в отношении которых западные и другие страны пытаются манипулировать ситуацией. Она подчеркнула, что укрепить суверенитет и территориальную целостность России помогут поправки в Конституцию.
Политолог Наталия Елисеева заметила в интервью Nation News, что поправки в Конституцию РФ, подготовленные российским лидером Владимиром Путиным и членами инициативной группы, помогут укрепить суверенитет России.
Она подчеркнула, что среди предлагаемых изменений содержится новая редакция ч. 1 ст. 67 Основного закона страны. Там говорится о том, что РФ обеспечивает сохранение собственной территориальной целостности и независимости.
Между тем также подчёркивается, что любые попытки отчуждения территорий страны или соответствующие призывы являются недопустимыми.
Елисеева отметила, что с помощью данной поправки наша страна будет иметь дополнительный инструмент для защиты своих рубежей и суверенитета.
Это важно в контексте международной обстановки и того, что происходит вокруг поползновений на российскую границу, - подчеркнула она.
Эксперт напомнила о "манипуляциях со стороны США и НАТО" по поводу Калининградской области, Крыме, который "наши западные "партнёры" надеются зачем-то отдать Украине", и поползновениях Японии в отношении Курил.

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