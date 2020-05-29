Политолог рассказала, что остудит "иностранные поползновения" на Крым, Курилы и Калининград

Политолог Наталия Елисеева заметила в интервью Nation News, что поправки в Конституцию РФ, подготовленные российским лидером Владимиром Путиным и членами инициативной группы, помогут укрепить суверенитет России.

Она подчеркнула, что среди предлагаемых изменений содержится новая редакция ч. 1 ст. 67 Основного закона страны. Там говорится о том, что РФ обеспечивает сохранение собственной территориальной целостности и независимости.

Между тем также подчёркивается, что любые попытки отчуждения территорий страны или соответствующие призывы являются недопустимыми.

Елисеева отметила, что с помощью данной поправки наша страна будет иметь дополнительный инструмент для защиты своих рубежей и суверенитета.

Это важно в контексте международной обстановки и того, что происходит вокруг поползновений на российскую границу, - подчеркнула она.

Эксперт напомнила о "манипуляциях со стороны США и НАТО" по поводу Калининградской области, Крыме, который "наши западные "партнёры" надеются зачем-то отдать Украине", и поползновениях Японии в отношении Курил.