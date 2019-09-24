Политолог рассказал, почему Янукович захотел вернуться на Украину

Адвокат экс-президента Украины Виталий Сердюк заявил, что защита бывшего лидера незалежной активно работает над тем, чтобы Янукович в ближайшее время смог легально вернуться на родину. Чтобы дело против него по статье «госизмена» было прекращено, а против лидеров Майдана наоборот - заведено за «госпереворот». Возможно ли это - «КП» спросила у известного украинского политолога Ростислава Ищенко.

- Что должно произойти, чтобы бывший президент Янукович вернулся на Украину?

- Сейчас это не представляется реальным. Своему адвокату Янукович поставил задачу, он над ней работает. Сколько угодно может над ней работать.

- Экс-президент хочет отмены приговора за «госизмену», который грозит ему 13 годами тюрьмы?

- Этот приговор адвокаты Януковича сейчас и оспаривают. Но, даже если они смогут добиться отмены приговора, не думаю, что это сразу же послужит поводом возвращения Януковича на Украину.

- Зачем Януковичу возвращаться в Киев?

- Он ведет юридическую борьбу. Против действующей украинской власти - за свое честное имя. Вас бы обвинили в госизмене — вы бы тоже протестовали. Но Шансы на изменение приговора минимальны. Политическая ситуация на Украине для этого еще не созрела. Да, не было «госизмены» — потому что был «госпереворот». Но это никто в Киеве сейчас не признает.

- А судебное разбирательство за рубежом?

- Ну отправятся они в Европейский суд - и что? Оспорят там, подискутируют — это же не повод, чтобы Янукович вернулся на Украину?! Не думаю что сегодня Януковичу в Киеве будут рады - и позволят ему куда либо встроиться.

- А куда он мог встроиться?

- Сейчас? Да никуда! Говорить и сделать - это разные вещи! Вокруг него может быть масса людей, которые ему рассказывают, что он снова может стать чуть ли не президентом. Для кого то это способ неплохого заработка. На данный момент на Украине к нему в основном негативно относятся как его противники, так и сторонники. Будь Янукович на Украине востребован как политик — другое дело. Но этого пока нет.

- У сына Януковича более реальные шансы на возвращение?

- Они могут договориться. Но с фамилией Янукович ему на Украине будет трудно. Политикой заниматься вместо папы - сложновато. Встроиться в новые экономические схемы — там дополнительная конкуренция. Большой поддержки в народе у Януковича сейчас нет. А у его сына и не было никогда.

- Бизнес-активы у Януковича на Украине оставались?

- Я не его бухгалтер, но по данным украинских источников, такие активы у Ярнуковича на Украине оставались..