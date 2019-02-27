Политолог рассказал, почему российские ракеты не стреляют по самолетам Израиля, бомбящим территорию Сирии

27 февраля состоится встреча Нетаньяху и Путина. Политолог рассказал о взаимозависимостях правительств стран и о том, чего они ждут друг от друга. Он также высказал мнение, почему российские системы ПВО, размещенные в Сирии, не стреляют по израильским самолетам, которые наносят удары по территории арабской республики.

В России на 27 февраля намечены переговоры российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Как пишет "Радио Свобода", приезд Нетаньяху должен был состояться еще 21 февраля, но сам израильский премьер резко отменил его, сказав, что сейчас в израильском государстве резко обострилась внутриполитической ситуация.

Издание задается вопросом, чего хочет Нетаньяху от Путина.

Нетаньяху заявил, что помимо социальных программ с Россией, хочет обсудить ситуацию в Сирии и вопросы палестино-израильского урегулирования. Прежде всего, разговор пойдет об иранском присутствии в САР.

24 февраля он заявил: "У меня есть ясное послание иранскому режиму, который хочет уничтожить Израиль. Израиль продолжит действовать столько, сколько нужно, чтобы остановить наращивание иранского военного присутствия в Сирии".

Приезд Нетаньяху в Россию сопровождается внутриполитическим напряжением: ему бросил вызов блок центристских партий, и поэтому главе израильского кабинета приходится трудиться над созданием собственной коалиции. По оценке экспертов, сюда могут войти крайние националисты и иудейские ультраортодоксы.

По мнению востоковеда Михаила Магида, между Нетаньяху и Путиным могли возникнуть новые разногласия по Сирии.

С одной стороны, Израиль считает усилившийся Иран, распространивший свое влияние на Ирак, Сирию, Ливан, главной головной болью и врагом.

При этом Асаду помогают держать под контролем 60% территории САР Россия и иранские силы, получается, что Израиль и Россия выступают на разных сторонах этого конфликта, считает востоковед.

Магид, конечно же, говорит, что визит премьера в Россию - это и самореклама, чтобы показать электорату, что власть решает внешние проблемы.

Стоит отметить, какого рода отношения у Израиля с Россией. Израильская армия нанесла около 250 ударов по территории САР: от иранских целей до проиранских милиций и даже по объектам армии Асада, но ни разу российские ПВО, не открывали огонь по израильским бомбардировщикам. Магид говорит, что это значит только одно - обе стороны заинтересованы, чтобы между ними не возник военный конфликт.

Политолог считает, так как Кремль оказался в международной политической изоляции, частые визиты Биньямина Нетаньяху в Москву дают Кремлю возможность продемонстрировать, что эта изоляция фактически разрушена и прорвана. Значит, Нетаньяху подыгрывает Путину.

Как считает эксперт, своему электорату он потом скажет: смотрите, я без единого выстрела нейтрализовал русские ПВО.

Политолог говорит, что при этом Москва может в любой момент поставить в Сирию еще более высокоточные ракеты, в том числе совсем других классов, например, "земля - земля" или "земля - море", которые будут крайне неприятны Израилю. А для Израиля крайне важно, какие сирийские силы присутствуют на границе: асадовские или с шиитской проиранской группировкой "Хезболла". Последнее для Израиля неприемлемо. А Москва может начать игру: "Извините, но мы не готовы прикрывать вашу границу!"

За таким заявлением у границы быстро появятся иранцы, считает политолог.

В Израиле существуют политики, которые хотят более мощных ударов или полного разрушения иранского влияния в Сирии. Как считает эксперт, Нетаньяху сдерживает эту "партию войны", поэтому и не конфликтует с Россией.

Интервью предоставлено Радио Свобода.