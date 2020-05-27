Политолог рассказал об "ударе" Мишустина по Собянину: "Цифры по коронавирусу в Москве поплывут?"

Политолог Марат Баширов прокомментировал в Telegram новое поручение правительства по синхронизации сведений по смертности граждан, в частности от COVID-19.

Свои предложения по методике подсчёта в срок до 28 мая должны будут подготовить Минздрав, ФНС, Росстат.

Это указано в документе, в котором сведены решения, принятые в ходе совещания президиума координационного совета при кабмине по противостоянию коронавирусу.

Баширов считает, что московский мэр Сергей Собянин может оказаться под угрозой в данной ситуации.

Премьер Мишустин может нанести серьёзный удар по мэру Москвы Собянину, - заметил он.

Фото: скриншот Telegram/Политджойстик

Политолог добавил, что изменения в систему подсчёта уже ввела Испания. В результате данные заметно скорректировались.