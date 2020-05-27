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Политолог рассказал об "ударе" Мишустина по Собянину: "Цифры по коронавирусу в Москве поплывут?"
27 мая 2020, 13:55 • 36 • Политика
Политолог Марат Баширов рассказал об "ударе" Михаила Мишустина по Сергею Собянину. Он предположил, что новая синхронизированная система расчёта смертности населения может заметно скорректировать данные по COVID-19 в Москве. "Что будет, если поплывут цифры по заболевшим и смертности в столице?" - задался вопросом он.
Политолог Марат Баширов прокомментировал в Telegram новое поручение правительства по синхронизации сведений по смертности граждан, в частности от COVID-19.
Свои предложения по методике подсчёта в срок до 28 мая должны будут подготовить Минздрав, ФНС, Росстат.
Это указано в документе, в котором сведены решения, принятые в ходе совещания президиума координационного совета при кабмине по противостоянию коронавирусу.
Баширов считает, что московский мэр Сергей Собянин может оказаться под угрозой в данной ситуации.
Фото: скриншот Telegram/Политджойстик
Политолог добавил, что изменения в систему подсчёта уже ввела Испания. В результате данные заметно скорректировались.
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