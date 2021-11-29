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Политолог рассказал об обратном эффекте санкций против Лукашенко

29 ноября 2021, 12:35  •  171 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Jorg Carstensen/dpa/www.globallookpress.com
Евросоюз подталкивает президента Белоруссии в сторону России
В Евросоюзе осознали, что усиление санкций против действующего белорусского режима не приносит ожидаемых результатов. В республике на фоне внешнего давления не происходят политические изменения. Об этом заявил политолог Игорь Тышкевич. 
Он уверен, что санкционное давление хоть и ограничивает государственную власть в маневрах, но при нынешней ситуации не может обрушить режим Александра Лукашенко. Более того, ухудшая отношения, Евросоюз еще сильнее подталкивает президента Белоруссии в сторону России, уверен эксперт.
Аналитик подчеркнул, что сегодня санкционное давление ЕС против РБ приводит к обратному эффекту. Он обосновал свою позицию данными социологических исследований.
"Отношение ядра протестов к санкциям среди тех, кто уехал, и тех, кто остался, уже существенно отличается", – заявил Тышкевич.
Политолог отметил, что покинувшие Белоруссию противники режима Лукашенко выступают за дальнейшее усиление санкционного давления. По его словам, оставшиеся в республике граждане считаю иначе. Эксперт уверен, что даже оппозиционно настроенные белорусы могут мобилизоваться против санкций Евросоюза.
Напомним, ранее основатель НАУ Павел Латушко предложил Евросоюзу план по борьбе с Александром Лукашенко, который включает в себя, в том числе, санкционное давление. Кроме того, на фоне миграционного кризиса премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ударить по Белоруссии торговыми санкциями.

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