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Политолог рассказал о сценарии Запада: "Украина должна стать "жертвой"

25 сентября 2021, 03:35  •  68 • Политика
Главный редактор информационного агентства News Front политолог Константин Кнырик рассказал о сценарии Запада и о сценарии, который написал Киев. "Украина должна стать "жертвой", - произнёс эксперт.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал неэффективным "бегать, махать руками и разрывать отношения" с Россией. Делать это нужно было в 2014 году. Но так как вышло иначе, теперь следует действовать более продуманно.
Константин Кнырик убеждён, что разрыв дипломатических отношений с Россией не был бы на руку Украине ни в 2014 году, ни сейчас. В многочисленных официальных документах Украины Россия напрямую именуется как "враг" и "агрессор".
Разрыв дипотношений с таким соседом для Киева был бы логичен, но логику в Незалежной считают лженаукой, уверен политолог. Он предположил, что своим заявлением Кулеба хотел просто ещё раз подчеркнуть позицию против России, чтобы понравиться некоторым участникам Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.
Для той же цели организовано и покушение на друга и советника украинского президента Сергея Шефира. Всё дело в сценарии, который прописала для себя украинская власть. Однако она не может выбрать для себя долговременный чёткий курс, поэтому этим занялись в США.
"В моём понимании, сценарий Запада предполагает, что с наибольшей долей вероятности Украина должна стать "жертвой". Вот курс, который за Украину выбрали", - произнёс Кнырик в интервью "Народным Новостям".

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