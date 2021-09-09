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Политолог рассказал о "стратегической" причине встречи Зеленского с Путиным
09 сентября 2021, 08:05 • 261 • Политика
Украинский политолог Руслан Бортник уверен, что встреча с президентом России Владимиром Путиным нужна украинскому лидеру для того, чтобы Владимир Зеленский смог переизбраться на второй срок. И важна эта встреча "стратегически" лишь для президента Украины.
В инфопространстве регулярно поднимается тема возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Однако, как считает украинский политолог Руслан Бортник, "стратегически" это важная встреча только для последнего, чтобы переизбраться на второй срок. А вот для Путина, полагает эксперт, такой саммит будет бессмысленным.
В эфире украинского телеканала "Наш" Бортник раскрыл "самую банальную причину", для чего Зеленскому встречаться с Путиным - исключительно продемонстрировать свои достижения в мирном урегулировании. Однако сегодня этот вопрос тупиковый.
Напомним, президент России Владимир Путин согласился встретиться с Зеленским. Но только для того, чтобы обсудить отношения между Киевом и Москвой. Однако пока Украина лишь на словах изъявляет желание устроить встречу между двумя лидерами, по факту же Киев избегает даже обсуждения этого вопроса.
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