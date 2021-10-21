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Политолог рассказал о провокациях Лукашенко против России

21 октября 2021, 16:15  •  93 • Политика
Фото: Kremlin Pool / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Эксперт обозначил "единственный шанс выживания" для президента Белоруссии
Не так давно в Белоруссии был задержан журналист местного бюро редакции "Комсомолкой правды" Геннадий Можейко. Эта проблема сегодня обсуждается между двумя государствами на высшем уровне. Меж тем, наш коллега продолжает ожидать решения суда в СИЗО. Политолог Виталий Шкляров уверен, что корреспондент КП стал заложником властей.
В эфире радио "Эхо Москвы" эксперт подчеркнул, что брать заложников – это обычная практика для режима президента Александра Лукашенко. Он привел в пример истории с другими журналистами из России и США. По словам политтехнолога, подобным образом власти Белоруссии "зачищают медийное поле". Эксперт не исключил, что действующий режим хочет, чтобы в республики работали только государственные СМИ. 
"Лукашенко до сих пор в бункере, в окопанной своей крепости и сдаваться не собирается", – иронизировал Шкляров.
Политолог отметил, что президент Белоруссии совершает провокации против России и западных стран, а также "увеличивает градус репрессий" умышленно. По мнению эксперта, такое поведение является "единственным шансом выживания" даже не правящего режима, а самого Лукашенко.
Напомним, ранее писатель Виктор Шендерович заявил, что исторически Александр Лукашенко обречен. Российский публицист прокомментировал действия противников белорусского режима.

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