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Политолог рассказал о последствиях возможного решения Рады поддержать арест Савченко
22 марта 2018, 14:39 • 129 • Украина
Директор Института глобальных стратегий политолог Вадим Карасёв в разговоре с RT прокомментировал решение комитета Верховной рады Украины по снятию депутатской неприкосновенности с Надежды Савченко.
Reuters
«У Савченко есть проблемы с официальным законом, но нет проблем с народной поддержкой. И это достаточно проблематично для правоохранительных органов и власти в целом, поскольку они имеют на руках серьёзные доказательства подготовки теракта, по крайней мере в части намерений, но простые люди этому мало верят. Дело в том, что даже самое правильное, выверенное действие власти наталкивается на народный скепсис. Поэтому, мне кажется, тут надо было действовать несколько по-другому. Не выносить это всё в публичное пространство, а пользоваться более эффективными, скрытыми методами», — сказал он.
По словам Карасёва, если Савченко всё же будет арестована, то вряд ли в обществе поднимется серьёзная протестная волна, однако само событие может сказаться на результатах предстоящих выборов в стране.
«Украина входит в выборный президентский цикл. И вот здесь могут быть серьёзные электоральные перераспределения. Не исключаю, что частично в пользу Савченко. Поэтому не знаю, насколько удастся власти аккуратно погасить недоверие с помощью открытого судебного процесса. Тем более что с каждой публичной акцией с обвинениями в адрес Савченко она в ответ растёт как политик, публичный спикер», — заключил политолог.
Ранее регламентный комитет Рады поддержал представление генерального прокурора Юрия Луценко о снятии депутатской неприкосновенности с Савченко и её аресте.
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