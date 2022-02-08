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Политолог рассказал о перспективах российско-французских отношений

08 февраля 2022, 02:20  •  60 • Политика
Политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Чихачев предположил, что в случае победы Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции в апреле 2022 года во французско-российских отношениях может настать частичное «потепление».
Как пояснил политолог в беседе с Lenta.Ru в понедельник, 7 февраля, подобное «потепление» в отношениях Франции и России уже наблюдалось в 2017 году, когда Макрона избрали на первый срок. Тогда он таким образом разрядил напряженность в отношениях двух стран, которая сформировалась, когда французским лидером был Франсуа Олланд, который резко воспринял включение Крыма в состав России.
Чихачев отметил, что от участия в сдерживании России Макрону не позволит отказаться его активная поддержка политики ЕС и Североатлантического альянса (НАТО). Политолог указал на то, что Макрон продолжит настаивать на российской инициативе в разрядке конфликта на юго-востоке Украины.
Ранее 7 февраля президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что ситуация с напряженностью в Европе слишком сложна, чтобы ожидать решительных переломов в ходе одной встречи Путина и Макрона. Песков уточнил, что сам Макрон говорил Путину о том, что он едет с определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности, отмечает телеканал «Звезда».
Беседа политиков ожидается «весьма субстантивная и продолжительная, объемная по времени и по контенту обсуждения», пишет сайт kp.ru. В Кремле заявили, что одной из тем обсуждения станут гарантии безопасности, пишет RT.
После встречи с президентом России Владимиром Путиным французский лидер 8 февраля намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет НСН.
В США и ряде стран Европы в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает, а такие заявления используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ.
28 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается начинать войну с Украиной, а западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы Украине со стороны РФ вместо принуждения Украины к выполнению Минских соглашений.
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