Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Свои же..." Против России устроили бунт на весь мир
Ответ русских на инцидент с судном "Донбасс" возмутил ВМС Украины
МИД России попал под жесткие украинские штрафы
Пронько: Россию лишили золота, и это ограбление. Кто виноват?
Главная / Политика

Политолог рассказал о невозвращенных России Украиной активах СССР

13 декабря 2021, 17:15  •  115 • Политика
Политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в понедельник, 13 декабря, прокомментировал «Известиям» заявление президента России Владимира Путина о том, что Украина до сих пор не выполнила обязательство вернуть России активы бывшего СССР.
На это глава государства указал в фильме «Россия. Новейшая история», вышедшем в эфир накануне. Как отметил Путин, Киев должен был сделать это в обмен на погашение его внешнего долга.
Президент заявил, что долги были погашены, но обязательство о передаче Москве зарубежных активов выполнили не все. Так поступили ряд республик бывшего СССР, в том числе и Украина, добавил Путин.
По словам Жарихина, речь идет о многих объектах недвижимости за рубежом, которые Украина оставила за собой, несмотря на договоренности, в том числе постпредства, здания посольств и представительств.
Причем «непорядочные действия» Украины в этом вопросе не зависят от того, какое у нее руководство, так как длится это уже давно, подчеркнул он.
«Эта история началась при Кравчуке (Леонид Кравчук, первый президент Украины. — Ред.), продолжилась при Кучме (Леонид Кучма, экс-президент Украины. — Ред.), да и, прямо скажем, Янукович (Виктор Янукович, бывший президент Украины. — Ред.) не горел желанием обсуждать этот вопрос», — подчеркнул политолог.
Говоря о том, во сколько могут оцениваются активы СССР, которые Украина должна вернуть России, Жарихин отметил, что речь идет о миллиардах долларов. При этом, по его мнению, истребовать их российской стороне будет достаточно непросто.
Также в воскресенье Путин назвал трагедией распад СССР. По мнению президента, такие же чувства испытывали и большинство граждан Советского Союза.
В июне российский лидер отмечал, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно. Когда распался СССР, его ядро — историческая Россия — потеряло почти половину промышленного потенциала, своей экономики, примерно столько же населения, добавил президент РФ.
Несмотря на эти потери, Россия остается самой крупной страной в мире, «кладовой» различных минеральных ресурсов, в этом ее огромные конкурентные преимущества, заключил глава государства.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



115
Источник
Похожие новости
13 декабря 2021, 03:15
Не большой, не маленький - хороший. Загадочное заявление Путина стало цитатой недели
13 декабря 2021, 09:05
Новый канцлер Германии поссорился с польским премьером на первой же встрече
13 декабря 2021, 03:15
Юрий Пронько о "гнилой органике", разваливающей Россию: "Не учли одного"
13 декабря 2021, 03:15
"Гробовая тишина": ИКАО игнорирует "выкрутасы" НАТО над Черным морем
13 декабря 2021, 14:55
Прямым текстом: Путин в жёсткой форме выдвинул требование к Байдену
13 декабря 2021, 05:35
Что случится, когда Путин назовёт себя императором?
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 декабря 2021, 03:15
Не большой, не маленький - хороший. Загадочное заявление Путина стало цитатой недели
13 декабря 2021, 09:05
Новый канцлер Германии поссорился с польским премьером на первой же встрече
13 декабря 2021, 03:15
Юрий Пронько о "гнилой органике", разваливающей Россию: "Не учли одног...
13 декабря 2021, 03:15
"Гробовая тишина": ИКАО игнорирует "выкрутасы" НАТО над Черным мо...
13 декабря 2021, 08:30
"Идиоты" сорвались с цепи: хотят ли американцы войны с нами
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 декабря 2021, 14:25
Кто пошёл на таран? Русских пилотов над Чёрным морем заставили сменить курс
08 декабря 2021, 00:10
Байден подставил Офис Зеленского. В Киеве уже не ждут звонка главного "партнёра"
08 декабря 2021, 07:45
"Озабоченный" Украиной Макрон вывел из себя жителей Франции: "Хватит!"
11 декабря 2021, 07:30
Пронько: Россию лишили золота, и это ограбление. Кто виноват?
07 декабря 2021, 18:20
Путин двумя словами оценил переговоры с Байденом
08 декабря 2021, 01:55
Три видео о призыве в армию, которые нельзя пропустить: "Я русский, и даже мне стало неловко"
07 декабря 2021, 04:55
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спасло копеечное средство?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.