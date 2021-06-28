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Политолог рассказал о конкуренции США и Германии за Косово

28 июня 2021, 16:20  •  119 • Политика
В настоящее время в Косово и вокруг него идет противостояние западных стран, однако на данный момент конкуренцию выигрывают США. Об этом в понедельник, 28 июня, заявил «Известиям» директор Фонда прогрессивной политики и руководитель проекта «Балканист.ру» Олег Бондаренко, комментируя заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о провале проекта «Косово».
«Она (Захарова. — Ред.) абсолютно справедливо говорит, что европейский проект в Косово провалился, хотя изначально это всё же американский проект. И сегодня в Косово и вокруг него идет очень сильное противостояние Запада — США и Германия конкурируют за Косово, и пока эту конкуренцию выигрывает скорее Америка», — сказал эксперт.
При этом Бондаренко призвал обратить внимание на то, что в урегулировании косовского вопроса могла бы принять участие Россия, однако для этого РФ должна была бы выступить инициатором создания новой переговорной площадки, должна сформулировать какой-то концепт для ее появления.
«У нас есть такой многогранный опыт межнационального и межрелигиозного мирного сосуществования народов и на Северном Кавказе, и в Поволжье», — добавил политолог.
В опубликованном ранее в этот день интервью сербской газете Kurir Захарова подчеркнула, что западный проект «Косово» провалился, несмотря на вложенные в него средства. Она отметила, что в настоящее время это «черная дыра» Европы, где процветает коррупция, организованная преступность, нагнетается атмосфера ненависти и нетерпимости на национальной и религиозной почве, находятся вербовочные ячейки террористов и экстремистов, а также насаждается идеология оправдания массовых этнических чисток неалбанского населения.
2 июня президент Сербии Александр Вучич сообщил, что США и Германия требуют от сербской стороны признания независимости частично признанной Республики Косово.
7 февраля американский лидер Джо Байден назвал необходимым наладить отношения между Сербией и Косово. Кроме того, он призвал Сербию признать независимость Косово.
Также в феврале президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Вучичем. Отмечалось, что лидеры двух государств обсудили тему выработки сбалансированного решения косовской проблемы, которое должно быть утверждено Совбезом ООН.
4 сентября 2020 года сербская делегация в Вашингтоне провела переговоры с премьер-министром самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве бывшего американского лидера Дональда Трампа.
В 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают около 60 государств, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.
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