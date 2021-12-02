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Политолог рассказал о двух сценариях на Украине. Оба плохие

02 декабря 2021, 16:25  •  228 • Политика
Политолог Павел Шипилин предсказал Украине незавидную судьбу. По его словам, есть два сценария, по которому могут развиваться события. Но оба плохие для Киева.
Павел Шипилин отметил, что в настоящее время Украина живёт за счёт постоянных денежных вливаний. При этом кредиты никак не способствуют развитию государства, поскольку моментально оседают в чиновничьих карманах. Государственные лица ни в чём себя не ограничивают, полагая, что платить по долгам придётся уже не им, а будущим поколениям, анализирует портал "Народные новости".
Так политолог прокомментировал очередную попытку Киева выбить у Еврокомиссии новый транш на 1,2 млрд евро.
Эксперт считает, что есть два возможных сценария развития событий.
Первый - Украина набирает неподъёмную сумму долга и объявляет дефолт. Второй - ЕС, осознав, что Украина - это чёрная дыра, прекращает кормить страну кредитами. Вероятнее всего, это произойдёт через 2-3 года, когда в Европе поменяются политики и наступит отрезвление.
Пока же Европа неохотно даёт деньги, но, думаю, всё равно продолжит это делать. Для неё оставить проект "Украина" - значит расписаться в собственной профнепригодности,
- отметил Шипилин.

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