Политолог рассказал о двух сценариях на Украине. Оба плохие

Политолог Павел Шипилин предсказал Украине незавидную судьбу. По его словам, есть два сценария, по которому могут развиваться события. Но оба плохие для Киева.

Павел Шипилин отметил, что в настоящее время Украина живёт за счёт постоянных денежных вливаний. При этом кредиты никак не способствуют развитию государства, поскольку моментально оседают в чиновничьих карманах. Государственные лица ни в чём себя не ограничивают, полагая, что платить по долгам придётся уже не им, а будущим поколениям, анализирует портал "Народные новости".

Так политолог прокомментировал очередную попытку Киева выбить у Еврокомиссии новый транш на 1,2 млрд евро.

Эксперт считает, что есть два возможных сценария развития событий.

Первый - Украина набирает неподъёмную сумму долга и объявляет дефолт. Второй - ЕС, осознав, что Украина - это чёрная дыра, прекращает кормить страну кредитами. Вероятнее всего, это произойдёт через 2-3 года, когда в Европе поменяются политики и наступит отрезвление.

Пока же Европа неохотно даёт деньги, но, думаю, всё равно продолжит это делать. Для неё оставить проект "Украина" - значит расписаться в собственной профнепригодности,

- отметил Шипилин.