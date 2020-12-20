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Политолог рассказал о будущем Белоруссии и России после Лукашенко

20 декабря 2020, 14:00  •  31 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Прогноз эксперт дал в своей книге
Белорусский политолог Алексей Дзермант высказался о том, что, по его мнению, будет с Белоруссией после ухода президента Александра Лукашенко. По мнению эксперта, на смену действующему главе республики придет "новый Лукашенко", этого не избежать. При этом в своем труде "Беларусь – Евразия. Пограничье России и Европы" Дзермант отметил, что и при новом лидере страна продолжит курс на создание Союзного государства с Россией. Более того, политолог предрек появление треугольника силы, который выстроят при участии Минска, Москвы и Петербурга.
Книгу оценил писатель Вячеслав Бондаренко. Об этом пишет "Украина.ру". По его мнению, эксперт вдумчиво и серьезно проанализировал геополитические процессы и обозначил пути вероятного развития ряда стран. Речь помимо Белоруссии идет о России, Украине, Польше и странах Прибалтики.
Ранее глава КГБ Белоруссии сделал прогноз, сколько еще продлится политический кризис в стране. По его словам, он завершится не раньше, чем через полтора-два года. Кроме того, Иван Тертель предупредил, что весной 2021 года возможна война и заявил, что доминировать в регионе будет та сторона, которой удастся взять Белоруссию под контроль.

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