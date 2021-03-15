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Политолог рассказал, как Россия может наказать Украину за водную блокаду Крыма
15 марта 2021, 18:55 • 262 • Украина
Крымский политолог Владимир Джаралла в интервью ФАН рассказал, как можно наказать украинских политиков, виновных в водной блокаде полуострова.
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что водную блокаду полуострова организовали три бывших местных политика, которые покинули полуостров после его воссоединения с Россией — Андрей Сенченко, Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев. Кроме того, по его словам, ответственность лежит на бывшем президенте Украины Петре Порошенко, с чьего согласия все было сделано, и нынешнем главе страны Владимире Зеленском, продолжающем начатый курс «варварского отношения к крымчанам».
Политолог Владимир Джаралла в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал заявление Владимира Константинова. По его словам, что киевские власти хотели всеми способами отомстить крымчанам за воссоединение с Россией.
Специалист также отметил, что украинские политики Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев, несмотря на свои миротворческие заявления, хотят обречь жителей полуострова на страдания.
Владимир Джаралла рассказал, как можно наказать украинских политиков, виновных в водной блокаде полуострова. По его мнению, у некоторых политиков до сих пор есть бизнес на территории Крыма, поэтому он должен быть национализирован.
Также специалист сообщил, что к водной блокаде также причастны экс-глава СНБО Александр Турчинов, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко и действующий министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что в Крыму нашли способ уберечь Симферополь от перебоев при подаче воды.
Автор: Андрей Барановский
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