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Политолог раскрыл "главную слабость" России: "Делай так - и ты записан в мои союзники"

27 апреля 2021, 20:00  •  160 • Политика
Политолог Кирилл Коктыш раскрыл "главную слабость" России. Он объяснил, почему нам сложнее обретать партнёров из числа других стран, в отличие от США. По его словам, на Западе всё куда проще: "Делай так - и ты записан в мои союзники".
В последнее время в целом ряде стран объявили о высылке русских дипломатов. Вслед за Соединёнными Штатами об этом сообщили в Болгарии, Чехии, Польше, государствах Прибалтики, на Украине и не только, подчеркнула ведущая канала Царьград Елена Афонина в эфире программы "Интервью".
В связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее призвал данные страны прекратить "антироссийский психоз".
Можно заметить, что среди тех, кто объявил нам дипломатическую войну, много экс-союзников Москвы из состава Организации Варшавского договора и даже бывших советских республик.
Сегодня отношения с ними кардинально иные. При этом новых партнёров за последние десятилетия России удалось найти не так много, обратила внимание ведущая "Первого русского".
Эту тенденцию в эфире программы объяснил доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш. Он заметил, что Москве действительно сложнее обрести новых союзников, нежели, например, Вашингтону.
Главная слабость России во многом обусловлена тем, что она не декларирует свою концепцию, свои критерии - на каком основании можно с ней дружить. Если мы возьмём Запад, то там всё достаточно просто, там говорят: вот здесь делай раз, делай два, делай три - и ты записан в мои союзники, - подчеркнул эксперт.

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