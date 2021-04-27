Политолог раскрыл "главную слабость" России: "Делай так - и ты записан в мои союзники"

Политолог Кирилл Коктыш раскрыл "главную слабость" России. Он объяснил, почему нам сложнее обретать партнёров из числа других стран, в отличие от США. По его словам, на Западе всё куда проще: "Делай так - и ты записан в мои союзники".

В последнее время в целом ряде стран объявили о высылке русских дипломатов. Вслед за Соединёнными Штатами об этом сообщили в Болгарии, Чехии, Польше, государствах Прибалтики, на Украине и не только, подчеркнула ведущая канала Царьград Елена Афонина в эфире программы "Интервью".

В связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее призвал данные страны прекратить "антироссийский психоз".

Можно заметить, что среди тех, кто объявил нам дипломатическую войну, много экс-союзников Москвы из состава Организации Варшавского договора и даже бывших советских республик.

Сегодня отношения с ними кардинально иные. При этом новых партнёров за последние десятилетия России удалось найти не так много, обратила внимание ведущая "Первого русского".

Эту тенденцию в эфире программы объяснил доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш. Он заметил, что Москве действительно сложнее обрести новых союзников, нежели, например, Вашингтону.