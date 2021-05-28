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Политолог раскрыл подоплёку в словах Кравчука о новом месте для переговоров по Донбассу

28 мая 2021, 06:45  •  170 • Политика
Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что для переговоров по Донбассу нужно найти новое место. Минск такой площадкой больше быть не может. Кандидат политических наук Дмитрий Журавлёв раскрыл подоплёку этого заявления.
Кравчук считает, что нынешняя ситуация в Белоруссии может негативно сказаться и на Украине, а в особенности на переговорах по Донбассу. Министр иностранных дел России Сергей Лавров увидел в этом повод окончательно увильнуть от выполнения Минских соглашений. Он выразил надежду, что Германия и Франция как соавторы этих договорённостей не позволят это сделать.
"Не ему (Кравчуку. - Ред.) решать, как будет дальше работать контактная группа", - заявил глава МИД России.
Научный руководитель Института региональных проблем, кандидат политических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлёв напомнил, что вопрос переговоров по поводу Донбасса - это не диалог Кравчука с Россией. В первую очередь важно мнение донецких и луганских переговорщиков. Только они должны решать, где им удобно разговаривать. Есть и другой нюанс.
"Не господину Кравчуку отменять те решения, которые достигнуты на уровне руководителей государств. Кравчук - фигура общественная", - подчеркнул политолог в эфире радио Sputnik.
Он раскрыл подоплёку заявления главы украинской делегации в ТКГ. Украина старается максимально затянуть время. Во-первых, это позволит "просто пережить" ситуацию, во-вторых, возможно, дождаться поддержки Запада.
По мнению политолога, вряд ли президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер будет в восторге от разрушения архитектуры Минских соглашений. Именно Штайнмайер создавал эту архитектуру, когда был министром иностранных дел своей страны.

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