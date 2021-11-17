Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не стоит Киеву рисковать". Короткий перевод спецуказа Путина по Донба...
Чем опасно молчание Путина? Аналитики Sohu предупредили НАТО о невиданных пробле...
Ясное предупреждение Киеву: Путин подписал указ
Испанка, или Страшная тайна, которую пытаются скрывать
Главная / Политика

Политолог раскрыл планы Лукашенко после конституционного референдума

17 ноября 2021, 12:20  •  49 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии может параллельно возглавить ВНС
Несколько дней назад Александр Лукшенко, давая интервью российскому журналу "Национальная оборона", подтвердил свою готовность покинуть пост президента Белоруссии после внесения изменений в конституцию республики. Глава государства обещал провести референдум еще год назад, во время акций протестов. Меж тем, аналитик Александр Класковский уверен, что у политика другие планы.
Примечательно, что новый текст основного закона до сих пор не представлен белорусам, хотя власти обещают организовать всенародное голосование уже в начале следующего года. Политолог не сомневается, что Лукашенко намерен сохранить за собой кресло президента.
"У меня есть ощущение, что Лукашенко хочет досидеть до 2025 года", – отметил Класковский.
Он также подчеркнул, что парламентские выборы в Белоруссии могут пройти уже в 2023 году. Однако вопрос о перераспределении полномочий остается открытым. По мнению эксперта, переходные положения конституции будет определять сам Лукашенко.
Аналитик не исключил, что публикация основного закона затягивается умышленно. По его словам, процесс хотят окутать тайнами, чтобы раньше времени не сообщать белорусам о желании Лукашенко параллельно с президентством возглавить новый орган власти – Всебелорусское народное собрание.
Напомним, ранее в администрации президента Белоруссии рассказали о некоторых поправках, внесенных в конституцию страны. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





49
Источник
Похожие новости
17 ноября 2021, 02:25
"Пускай теперь терпят": Сатановский объяснил реакцию США на уничтожение спутника
17 ноября 2021, 00:40
В Турции раскрыли, зачем купили у России С-400
17 ноября 2021, 05:55
Военкор Семён Пегов заявил об угрозах: "Мне набрали 500 азербайджанцев"
17 ноября 2021, 02:25
Почему конфликт в Карабахе вспыхнул именно сейчас: Политолог Кошкин назвал причину
17 ноября 2021, 04:10
Немецкий политик назвал политическую причину задержки сертификации "Северного потока — 2"
17 ноября 2021, 05:55
Что пытаются скрыть США за хайпом на космическом мусоре? "Кремль знает" об уязвимости
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 ноября 2021, 02:25
"Пускай теперь терпят": Сатановский объяснил реакцию США на уничтожение спу...
17 ноября 2021, 00:40
В Турции раскрыли, зачем купили у России С-400
17 ноября 2021, 05:55
Военкор Семён Пегов заявил об угрозах: "Мне набрали 500 азербайджанцев"
17 ноября 2021, 02:25
Почему конфликт в Карабахе вспыхнул именно сейчас: Политолог Кошкин назвал причину
17 ноября 2021, 04:10
Немецкий политик назвал политическую причину задержки сертификации "Северного по...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 ноября 2021, 22:05
Украинские военные бегут из ВСУ пачками
12 ноября 2021, 16:15
Жители Украины предупредили о массовом переезде в Крым: Обозначены сроки
13 ноября 2021, 01:35
Бунт в Госдуме. Вакцинация, "битый" министр и гробовая тишина
13 ноября 2021, 03:20
Русские готовятся к войне? Баранец объяснил: "Не сегодня-завтра Путин с Шойгу ворвутся"
11 ноября 2021, 01:45
Зеленский рассказал, чем обернётся паника из-за русских "войск вдоль украинских границ"
13 ноября 2021, 18:30
Донбасс - это только начало? Украинский генерал насчитал пять регионов, готовых стать русскими
13 ноября 2021, 16:45
Симоньян со смешком озвучила единственно возможный результат войны с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.