Политолог раскрыл планы Лукашенко после конституционного референдума

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии может параллельно возглавить ВНС

Несколько дней назад Александр Лукшенко, давая интервью российскому журналу "Национальная оборона", подтвердил свою готовность покинуть пост президента Белоруссии после внесения изменений в конституцию республики. Глава государства обещал провести референдум еще год назад, во время акций протестов. Меж тем, аналитик Александр Класковский уверен, что у политика другие планы.

Примечательно, что новый текст основного закона до сих пор не представлен белорусам, хотя власти обещают организовать всенародное голосование уже в начале следующего года. Политолог не сомневается, что Лукашенко намерен сохранить за собой кресло президента.

"У меня есть ощущение, что Лукашенко хочет досидеть до 2025 года", – отметил Класковский.

Он также подчеркнул, что парламентские выборы в Белоруссии могут пройти уже в 2023 году. Однако вопрос о перераспределении полномочий остается открытым. По мнению эксперта, переходные положения конституции будет определять сам Лукашенко.

Аналитик не исключил, что публикация основного закона затягивается умышленно. По его словам, процесс хотят окутать тайнами, чтобы раньше времени не сообщать белорусам о желании Лукашенко параллельно с президентством возглавить новый орган власти – Всебелорусское народное собрание.

Напомним, ранее в администрации президента Белоруссии рассказали о некоторых поправках, внесенных в конституцию страны.