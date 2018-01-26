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Политолог раскрыл, как Медведев втёмную использовал Навального в своих целях

26 января 2018, 05:24  •  162 • Политика
"Оппозиционер" и "борец с коррупцией" оказался двойным агентом.
Так называемый "оппозиционер" Алексей Навальный изначально был проектом политтехнологов премьер-министра Дмитрия Медведева. Такое заявление сделал политолог Олег Матвейчев на круглом столе в Москве.
По его словам, Навальный был нанят людьми Медведева, когда последний ещё был президентом России. Эксперт уверяет, что Навального планировали использовать для того, чтобы создать видимость того, что народ России "хочет перемен" и надо переизбрать Медведева на второй президентский срок.
"Навальный, как молодой политик, был нанят командой Медведева в свое время. Естественно, не напрямую", - рассказывает Матвейчев.
После 2011 года проект свернули, и Навальный, после всех своих злоключений, остался без работы и денег. Однако это продолжалось не долго. Его подобрали политические противники Медведева, и сейчас по полной используют против него, заявляет политолог.

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